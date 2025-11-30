Con vestido de novia verde y aretes de perlas: Así fue la lujosa boda de Paty Cantú y Christian Vázquez

Paty Cantú se casó con Christian Vázquez en una lujosa boda. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

¡Vivan los novios! La cantante Paty Cantú se casó con el actor Christian Vázquez en una lujosa boda donde ella lució tres diferentes vestidos, uno de ellos de color verde.

A la fiesta fueron invitados diferentes famosos como Pablo Chagra y Dalilah Polanco, finalista de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Cómo fue la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez?

Para darle un toque al outfit, la intérprete de ‘Afortunadamente no eres tú’ utilizó unos aretes de perlas diseñados exclusivamente para ellas, contó la revista Quién.

La pareja realizó la ceremonia de matrimonio en un hotel en Punta Mita, en Nayarit, cerca de la playa.

Hasta el momento, la cantante Paty Cantú no compartió fotos de la boda con Christian Vázquez en sus redes sociales.

Los detalles que se conocen de la fiesta en la playa es gracias a la difusión de imágenes y videos en las redes sociales, por ejemplo, cuando ella entró con un vestido de color verde mientras de fondo sonaba la canción ‘Heroes’ de David Bowie.

El tono de la prenda que vistió la intérprete de ‘Goma de mascar’ fue de lo más destacado, además posó con él en diferentes fotos con sus amigos y familia, mismas que fueron compartidas en las redes sociales.

Sin embargo, también tuvo otros dos cambios de ropa, incluido uno con el tradicional vestido blanco.

De acuerdo con la revista Quién, Christian Vázquez utilizó un traje negro formal, pero también se visitó con uno de tonos verdes para estar coordinado con su ahora esposa Paty Cantú.

El menú para la boda incluyó platillos a base de ingredientes provenientes del mar, así como de preparaciones de recetas de comida mexicana.

¿Cuál es la historia de amor de Paty Cantú y Christian Vázquez?

Paty Cantú coincidió con Christian Vázquez por primera vez en un evento promocional de la película Mirreyes vs. Godínez, protagonizada por Regina Blandón.

Ellos mantuvieron su relación alejada del público hasta que en 2021 la hicieron pública, informó TV Azteca en una publicación web.

De acuerdo con información compartida por Martha Figueroa, ellos se comprometieron durante un concierto en el Auditorio Nacional, pero lo mantuvieron en secreto hasta que el actor realizó un post en su cuenta de Instagram para anunciarlo.

Dos años pasaron para que ellos contrajeran matrimonio, primero por la vía civil el pasado octubre, según lo dicho por Figueroa fue en una ceremonia íntima.

¿Quién es Christian Vázquez, pareja de Paty Cantú?

Christian Vázquez es un actor que antes de dedicarse a su trayectoria artística, trabajó como mesero en un hotel en Jalisco, indicó Las Estrellas.

Estudió la carrera en Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara, pero su debut llegó hasta el 2007 como ‘Moncho’ en El Precio de la Inocencia.

Uno de sus proyectos más importantes fue su participación en la película Elysium, en 2013, y entre otros de sus trabajos están los siguientes: