Paty Cantú se presenta en el Senado de la República; esta fue la razón

La cantante mexico-norteamericana Paty Cantú se presentó esta semana en una sesión del Senado de la República para mostrar su apoyo a la protección de la propiedad intelectual en la música y el ámbito cultural en México.

Patricia Giovanna Cantú Velasco se ha convertido en uno de los íconos del pop en México. Tras su separación del popular dúo Lu, la cantautora logró afianzar una carrera como solista cuya voz no solo resuena en el ámbito musical, también la ha amplificado en otras causas.

Paty Cantú y los derechos de autor en México

La intérprete tapatía dio a conocer a través de sus redes sociales que tuvo una participación en el Senado para que la propiedad intelectual de creadoras y creadores de obras artísticas de todas las ramas se preserve y proteja.

Esto con el objetivo de evitar ‘lagunas’ legales que puedan afectar a compositores, músicos, cantautores, etcétera.

Al respecto, la cantante de ‘Cuenta pendiente’ escribió en su cuenta de Instagram que seguirá promoviendo esta moción y difundiéndola para exigir una mejor legislación.

“Seguimos luchando por las leyes que protegen a los miembros de la comunidad artística en todas sus ramas y la propiedad intelectual dentro del sistema evolutivo digital para que se preserve, potencie y dirija de forma justa la obra cultural de los artistas mexicanos”, expresó Cantú.

Asimismo destacó que la conversación con los representantes de la institución puso al centro a los creadores y su obra.

“Ayer retomamos el camino de una conversación donde se borraron las líneas de partidos y política, para abrir el panorama de trabajo en equipo y alzar la voz en pro de los mexicanos y mexicanas que crean. Escultores, pintores, compositores, caricaturistas, guionistas y todo su legado.

Paty Cantú y su salida de Lu

El éxito que la cantante tuvo con su primer lanzamiento como solista no tuvo un desenlace apacible con su compañero de Lu. Algunas de las dificultades se remiten justamente al tema de la creación y composición.

De acuerdo con declaraciones de Paty durante un episodio de Pinky Promise, la intérprete se enfrentó a varias restricciones.

De pronto era como ‘no puedes crear más de dos canciones por disco, no puedes hacer ninguna portada tú sola; por favor cuando yo esté cantando’, o sea me llamaban a juntas de que ‘por favor cuando él esté cantando necesita que te hagas para atrás y no te muevas porque estás quitándole atención de él cuando está en su momento’, confesó respecto a su relación laboral con Mario Sandoval.