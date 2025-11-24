Aislinn Derbez revela de qué murió su mamá Gabriela Michel: ‘Necesito vivir mi duelo en paz’

Aislinn Derbez reveló la causa de muerte de su mamá Gabriela Michel mediante una publicación. (Foto: Cuartoscuro/ANDI)

La actriz Aislinn Derbez compartió este lunes un mensaje en sus redes sociales en donde dio a conocer la causa de muerte de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien falleció a los 65 años.

A través de una publicación, la intérprete reveló que su madre murió a consecuencia de un infarto, y expresó su deseo de vivir el duelo en paz, acompañada de su familia.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, escribió la actriz.

En su mensaje, también agradeció las muestras de cariño y pidió respeto y sensibilidad ante el momento que atraviesan.

Gabriela Michel fue pareja de Eugenio Derbez en la década de los años 80. De esa relación nació Aislinn Derbez, quien hoy atraviesa este momento de duelo.

Posteriormente, la actriz se casó con el actor de doblaje y conductor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más.

Aislinn Derbez comunicó que, además de agradecer las muestras de afecto, necesita tiempo para procesar la partida de su madre:

“Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Gabriela Michel: la voz detrás de clásicos de Disney

La mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, fue una destacada actriz mexicana especializada en doblaje, con una trayectoria que dejó huella en producciones infantiles y series de televisión. Prestó su voz a personajes de Disney, como la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, además de participar en películas como La Mansión Embrujada y series como Esposas desesperadas y Hannah Montana.

Con más de tres décadas de carrera, la esposa de Jorge Alberto Aguilera, quien también es actor de voz y locutor, se consolidó como una de las voces más reconocibles del doblaje latinoamericano.