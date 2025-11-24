¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel y excompañero de ‘Chabelo’?

Este lunes, la ANDI confirmó la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, pero además era esposa de Jorge Alberto Aguilera, excolaborador de Xavier López ‘Chabelo’ y actor de doblaje.

Luego de su relación con Eugenio Derbez, se dio el flechazo de Michel con Aguilera, uno que perduraría por décadas y en donde además tendrían dos hijas: Michelle y Chiara.

¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, padrastro de Aislinn Derbez?

Jorge Alberto Aguilera, aunque quizás no un rostro, es una voz muy popular en el entretenimiento de México. Aún así, algunos lo recordarán por realizar los enlaces “con los cuates de provincia” en el popular programa ‘En familia con Chabelo’.

Pero donde más se ha desempeñado es como actor de doblaje y voz comercial. Su historia de amor con la actriz de doblaje Gabriela Michel inició cuando Aislinn era muy pequeña; ambos se encontraron en los pasillos de Televisa cuando ella era conductora en el programa de variedades XE-TU.

Posteriormente, el destino los reunió en la realización de publicidad y en el programa de ‘Chabelo’, en donde ella formaba parte de la producción.

Algunos de los papeles más famosos de Aguilera en el doblaje es como el narrador en películas de la saga Winnie the Pooh para Disney, Pez en la película de Chicken Little, Clyde en Ralph el demoledor, el conductor del noticiero de Monster’s Inc., o Dan Sclarkenberg en la famosa película Cars.

Además, tiene participaciones como voz en televisiones o anuncios en películas como Toy Story 2, Wall-e, Cars 3, Coco, Robots y es el narrador de Power Rangers: La película.

Entre otros de sus proyectos, fue la voz de la radiodifusora Kosmo 103.3 FM y más recientemente realizaba el programa El señor Aguilera al Aire de la estación digital ADR Networks en compañía de su hija y media hermana de Aislinn Derbez, Michelle Aguilera.

En entrevista para el canal Las Estrellas, Aguilera contó que tiene una gran relación con Aislinn Derbez, a quien crió como parte de su familia desde que se casó con Gabriela Michel hasta que cumplió 18 años y decidió marcharse para estudiar en Nueva York.

“Aislinn y yo nos queremos mucho”, detalló. “Es una niña bien formada, una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente”, agregó el actor.

Desde luego, conoce y tiene trato con el actor Eugenio Derbez, pues fue parte fundamental en la crianza de su hija: “No te quiero decir que somos grandes amigos, pero nos saludamos con mucho respeto y con mucho cariño. Él tiene un gran reconocimiento hacia la parte de familia que hicimos nosotros porque al final del día, eso es lo más importante”, presumió.

En 2023, Aguilera reapareció fuertemente ante el ojo público por la muerte de Xavier López ‘Chabelo’. “Es una mañana muy gris, expresó en entrevista para Foro TV.

“Espero que (su familia) esté tranquila, los veré más tarde y también mando mi pésame a toda la familia mexicana porque es un momento de luto, no para los que estuvimos concurrentemente con él, para todo el pueblo de México”, dijo en una comunicación para el canal de noticias.