¿Eugenio Derbez y Alfonso Obregón quedarán fuera de ‘Shrek 5’? Esto han dicho los actores de doblaje

¿Los actores de doblaje mexicanos le dirán adiós a muy, muy lejano? Luego de la controversia (y los memes) que generó el primer adelanto de Shrek 5, la película está nuevamente en polémica.

Esto se debe a que existe la posibilidad de que el comediante mexicano Eugenio Derbez y Alfonso Obregón, la voz de Shrek en español, queden fuera de este nuevo proyecto, luego de haber actuado en las entregas pasadas.

Cabe señalar que el conflicto existe únicamente para las voces en español, ya que para el doblaje en inglés volverán actores como Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz.

¿Eugenio Derbez y Alfonso Obregón están fuera de ‘Shrek 5’?

La especulación sobre la posible ausencia de los actores mexicanos en la película inició debido a una publicación que realizó Alfonso Obregón, quien el año pasado fue acusado de abuso sexual, en redes sociales.

En esta no brindó demasiados detalles; sin embargo, generó alarma, ya que escribió: “pues parece que ni Dulce (Guerrero, quien da vida a Fiona), ni Eugenio (Derbez, la voz de Burro) ni yo haremos Shrek 5”.

Alfonso Obregón es la voz oficial de Shrek en español. (Foto: IMDB/Instagram @obregoninclan)

El actor, quien se encarga de realizar el doblaje del querido ogro verde, no indicó a que se debe su publicación o si les confirmaron de forma oficial que no formarán parte de la cinta.

Debes tener en cuenta que todavía falta un año y ocho meses para que Shrek 5 se estrene, ya que se tiene planeado que la película llegue a la pantalla grande en diciembre de 2026, por lo que este panorama podría cambiar.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su participación en ‘Shrek 5’?

Aunque todavía no se tiene una confirmación oficial sobre la ausencia o presencia de los actores en la película, en diciembre del año pasado, el protagonista de No se aceptan devoluciones, explicó que él estaba en conversaciones para regresar, durante el pódcast de Gaby Meza.

Esto debido a que las personas con las que llegó a trabajar en la productora Dreamworks ya no están, lo que puede poner en riesgo el doblaje de la cinta, ya que él quiere tener libertad para adaptar los diálogos.

Eugenio Dérbez sigue en pláticas con Dreamworks para la nueva de Shrek 5. (Foto: IMDB y Cuartoscuro)

“De que agarre y diga: ‘Voy a adaptar la película’, y ellos me respondan: ‘No, no, no, dilo tal cual está escrito’, no lo voy a hacer. Estoy en juntas y en pláticas porque hay un gran riesgo de que yo no participe”, dijo en entrevista con Gaby Meza.

¿Cuáles son las condiciones de Alfonso Obregón para volver a ‘Shrek 5’?

Luego de que Alfonso Obregón salió de prisión preventiva, tras haber sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, brindó una entrevista con el canal de YouTube Jeffar Vlogs.

En esta conversación, Alfonso Obregón compartió cómo fue estar en la cárcel, así como su futuro en Shrek, ya que él se ha encargado de dar la voz al ogro desde la primera cinta.

Y al igual que el actor Eugenio Derbez, él tiene sus propias condiciones para regresar, las cuales indicará una vez que la empresa se ponga en contacto con él.

Alfonso Obregón tiene sus propias condiciones para ser parte de Shrek. (Foto: Especial El Financiero)

“Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, comentó.

Por ahora, no se ha revelado si Dreamworks está dispuesta a ceder a las condiciones de ambos actores, tampoco se tiene conocimiento de quiénes estarán en la cinta dando voz a los ogros y demás personajes de Shrek.