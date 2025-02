‘Princesa, ¿pues qué te pasó?’ Los mejores memes de ‘Shrek 5′ tras primer adelanto

Una de las cintas más icónicas de los dosmil y con la que crecieron millennials y centennials es Shrek, película que próximamente estrena su quinta entrega, aunque no todos están muy felices con eso.

¿‘Ya merito’ se estrena? La verdad es que falta más de un año para que eso ocurra, sin embargo este jueves lanzaron el tráiler de Shrek 5, donde nos permiten un vistazo a la nueva animación que no le gustó a todo mundo e, incluso, provocó memes en redes sociales.

También hubo quienes cuestionaron la calidad de la cinta, pues consideran que su trama no sería capaz de atrapar al público como en las primeras películas donde prestan su voz actores de doblaje como Alfonso Obregón o el actor Eugenio Derbez.

Trailer de ‘Shrek 5’: ¿De qué trata la película?

En un vistazo de apenas 27 segundos, se muestra a Shrek con Fiona y el personaje de Burro, además de Felicia, la hija que tuvieron los ogros, consultando al espejo mágico.

“¿Quién es el más bello de todos?”, le pregunta Burro al espejo mágico, quien responde: “Shrek, por supuesto”, y muestra algunas imágenes que en los últimos años se hicieron memes en Facebook, Instagram y X.

Memes sobre el tráiler de la película 'Shrek 5'. (Foto: Redes sociales)

Todos reaccionan con extrañeza y hasta asco (refiriéndonos a Felicia), pero Fiona dice “Uh, a mamá le gusta”. Todos se cuestionan quién lo hizo y aparece Pinocho.

“Yo no fui”, dice el ‘niño de verdad’, al que después le crece la nariz haciendo referencia a la mentira que dijo. Posteriormente, anuncian a los actores y actrices de doblaje en inglés que darán vida a estos personajes.

¿Quiénes saldrán en ‘Shrek 5′?

Para los fans de Shrek en Estados Unidos y regiones de habla inglesa, la situación no es tan complicada, pues al menos los personajes de Shrek, Fiona y Burro conservan su voz original desde la primera película.

Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro) son quienes dan vida a estos icónicos personajes de película.

Además, al elenco se une la actriz Zendaya, de series como Euphoria y películas como Dune. Todavía se desconoce quiénes actuarán en el doblaje al español.

¿Cuándo se estrena ‘Shrek 5′?

La película de Dreamworks llegará a las salas de cine para Navidad de 2026, sin especificar la fecha. Se espera que sea a finales de diciembre.

Sin embargo, muchos empiezan a especular sobre la trama de la cinta, pues no se sienten satisfechos con el adelanto que lanzaron.

Memes de ‘Shrek 5’ en X, Facebook e Instagram

Tras darse a conocer las primeras imágenes de la cinta Shrek 5, muchos usuarios mostraron su descontento sobre todo por la animación, que cambia el aspecto de los personajes principales.

Muchos lo han comparado con películas como Sonic, donde Luisito Comunica presta su voz al personaje principal, pues también hicieron un cambio de animación entre cintas.

Memes sobre el trailer de la película 'Shrek 5'. (Foto: Redes sociales)

Otros cuestionan al personaje de Felicia, pues en la película ‘Shrek 3’ aparece con ojos azules, a diferencia de sus hermanos que tienen ojos cafés. Y en el adelanto de este 27 de febrero aparece con ojos cafés.

Memes sobre el trailer de la película 'Shrek 5'. (Foto: Redes sociales)

Ya sea por una u otra razón, las críticas no se hicieron esperar para una de las cintas favoritas de muchos, y si eres de aquellos que no les gustó el tráiler de Shrek 5, te compartimos los mejores memes que han surgido en redes sociales; reír para no llorar.

