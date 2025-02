¡De la risa nace el amor (y la amistad)! Los mejores memes del Día de San Valentín 2025

Desde que inició este viernes los memes no han faltado, en especial aquellos relacionados con Valentín Elizalde, pues es su santo.(Foto: Especial El Financiero)

¿Olvidaste enviarle el desayuno sorpresa a tu pareja? Entonces podrías intentar hacerle reír con algunos memes, ya que este 14 de febrero las redes sociales se han llenado de una gran cantidad de imágenes chistosas sobre el Día de San Valentín.

Desde aquellas que recuerdan a Valentín Elizalde, cantante de música regional, hasta chistes sobre estar soltero, son algunos de los memes del Día del Amor y la Amistad que rondan en redes sociales.

Esta vez el día de San Valentín coincide con el viernes de quincena. (Foto: AP). (Damian Dovarganes/AP)

Así que no importa si tienes pareja o no, ya que puedes pasar un buen rato este viernes 14 de febrero, pero si no quieres estar tanto tiempo en internet, aquí te hacemos una compilación de los mejores memes.

¿Por qué se celebra el Día de San Valentín?

Aunque el Día del Amor y la Amistad es una fecha para demostrar el cariño incondicional a los amigos y pareja, el origen del Día de San Valentín no es tan romántico como parece.

El Instituto Mexicano de la Juventud explica que esta festividad, la cual tiene orígenes cristianos, se remonta al siglo III en Roma, ya que en ese momento de la historia el emperador Claudio II, tomó la decisión de prohibir los matrimonios de jóvenes.

Esto debido a que él consideraba que los hombres que no estaban casados y no tenían familia eran mejores soldados. Es aquí cuando el papel del sacerdote Valentín cobra relevancia.

San Valentín fue un sacerdote, quien casaba a las parejas a escondidas. (Foto: Archivo) (Especial)

Él no estaba de acuerdo con esta medida, por lo que de manera secreta comenzó a casar a las parejas jóvenes; sin embargo, estas actividades fueron descubiertas por el emperador Claudio II.

Dado que Valentín fue acusado de desobediencia, fue sentenciado a muerte el 14 de febrero del año 270, es por este motivo que la festividad se celebra en esta fecha cada año.

No obstante, BBVA señala que fue hasta mediados de la década de 1840 que se tiene constancia de la comercialización de la festividad, ya que la norteamericana Esther A. Howland fue quien comenzó a vender tarjetas con motivos románticos.

¿Qué haces aquí? Te traje los mejores memes de San Valentín este 2025

Lejos, muy lejos de este origen, año con año las personas celebran el 14 de febrero en compañía de sus seres queridos y los memes se convierten en las estrellas de esta bella festividad.

Así que además de llenar a tu pareja o amigos de los regalos más comunes que se dan el Día de San Valentín, no está de más enviarles algunos memes para que se rían y se relajen este viernes de quincena.

Y tal como te comentábamos, uno de los que más se repite en las redes sociales es el del cantante Valentín Elizalde, ¿qué escenario más romántico puede existir que cantarle a tu ser amado: ‘te quiero así, te amo así, así como tú eres’?

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

¡Y claro que los memes de Los Simpson no podían faltar! Estos memes ya son un clásico en cualquier ocasión, en especial por la imagen en la que Ralph está triste por no recibir una carta en San Valentín.

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Y si tú eres ‘la máquina del chambeo’ en tu trabajo, también hay memes para ti, ya que hay algunas personas que coinciden contigo, pues piensan que su único y verdadero amor es su empleo.

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Tampoco debes olvidar que esta fecha es para celebrar a las y los amigos, así que ¿qué estás esperando para enviarles esta imagen y pedirles que te obsequien un auto?

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Estos son los mejores memes del 14 de febrero. (Foto: Captura de pantalla)

Por último, pero no menos importante, si no sabes qué se celebra el 14 de febrero y qué tiene que ver con Draculaura, seguramente jamás viste Monster High, pero no te preocupes, te contamos: es su cumpleaños, ¿ya la felicitaste?