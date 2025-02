Acciones de los memes se disparan tras equivocación de Javier Milei: Así se burlaron del argentino

¿Qué pasó en Argentina? Si te gusta estar en redes sociales, seguramente ya viste que Javier Milei, el presidente de esa nación, se encuentra en tendencias desde la noche de este viernes.

Esto se debe a que, a pocos días de que la inflación en Argentina alcanzara su nivel más bajo en los últimos 5 años, Javier Milei promocionó un token de criptomonedas de un emprendimiento privado llamado LIBRA.

Javier Milei aseguró que no estaba enterado de los pormenores de las criptomonedas. (Foto: EFE) (Mauricio Zina/Bloomberg)

Fue a través de su cuenta de X que Milei, quien asumió el cargo como presidente en diciembre de 2023, apoyó a este token cripto e incluso aseguró que el dinero recaudado se utilizaría para ayudar a pequeñas y medianas empresas en Argentina.

¿Por qué Javier Milei borró su publicación de la criptomoneda?

Una vez que el presidente promocionó LIBRA, muchos ciudadanos se mostraron preocupados ante este escenario, debido a que este tipo de criptomonedas están posiblemente relacionadas con estafas.

La agencia de noticias EFE agrega que este emprendimiento, del que habló el presidente de argentina, es conocido como ‘meme coins’, es decir, criptomonedas que no cuentan con sustento económico real.

Su única base es capitalizar el entusiasmo que gira alrededor de un fenómeno o una persona en las redes sociales, en este caso, el presidente Javier Milei, por lo que luego de su publicación, LIBRA tuvo una subida en su cotización.

Javier Milei publicó un tuit apoyando LIBRA, no obstante, más tarde lo borró. (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, horas después la efervescencia se desplomó, la agencia de noticias agrega que esto es algo común cuando se habla de ‘meme coins’ e indica que son susceptibles a estafas debido a que los creadores pueden abandonar de manera repentina el proyecto y dejar la moneda sin liquidez.

Ante este escenario, poco después Milei borró su publicación y realizó otro tuit, mediante el cual ofreció disculpas y reconoció no estar completamente enterado de los detalles del proyecto privado de criptomonedas.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, escribió en su cuenta de X.

Los memes que dejó el error de Javier Milei

Aunque el presidente de Argentina borró su publicación y se disculpó ante lo sucedido, los memes no se hicieron esperar, en especial aquellos en los que hacen burla de la estafa en la que pudo haber caído el mandatario.

Estos son los memes que dejaron las publicaciones de Javier Milei. (Foto: Captura de pantalla)

También hay algunos otros que se hicieron previo a que Javier Milei borrara el tuit en el que promocionaba LIBRA, debido a que inicialmente se pensó que habían hackeado las redes sociales del político.

Otros más son sobre la repentina subida en la cotización que tuvieron las criptomonedas tras la publicación de Milei, así como su posterior caída, pues incluso hicieron bromas indicando que las gráficas forman la ‘A’ de Argentina.

¿Investigarán a Javier Milei por promocionar la cripto moneda?

Luego de esta situación, la oposición de Argentina aseguró que solicitarían al Congreso que investigue al presidente Javier Milei, debido a que consideran que sus acciones podrían caer en “delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa”.

“Vamos a pedir la interpelación de Milei en el Congreso, que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado”, escribió Nicolás del Caño, líder del Frente de Izquierda Unidad.