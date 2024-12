‘Porque estoy solito’: Eugenio Derbez dice que hay riesgo de no volver como ‘Burro’ a ‘Sherk 5’

El ogro ‘Shrek’ regresa al cine, pero podría volver sin la voz su entrañable amigo de cuatro patas al menos en la versión para América Latina. Eugenio Derbez señaló que existe la posibilidad de que él no esté en la siguiente película.

Derbez explicó que ha estado en conversaciones con la productora de animación DreamWorks sobre su actuación en la nueva entrega de la saga y se mostró preocupado por cómo podría manejarse la adaptación del guión para América Latina.

“Estoy en pláticas con ellos, pero ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano. Esto podría representar un riesgo para la película en nuestra región” explicó Derbez entrevista con la youtuber Gaby Meza en su programa Hablando de Cine.

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Shrek 5?

De acuerdo con Eugenio Derbez, uno de los obstáculos para formar parte de la nueva película es la adaptación de los diálogos. El actor mencionó que si no tiene libertad creativa para adaptarlos, preferiría no formar parte del proyecto.

“De que agarre y diga: ‘Voy a adaptar la película’, y ellos me respondan: ‘No, no, no, dilo tal cual está escrito’, no lo voy a hacer. Estoy en juntas y en pláticas porque hay un gran riesgo de que yo no participe en la película”, enfatizó.

Cuando Gaby Meza le preguntó si el público mexicano resentiría su ausencia, Eugenio Derbez expresó que quienes desconocen el proceso creativo podrían culparlo injustamente.

“La gente que desconoce el proceso dirá que ya no es lo mismo, que Eugenio ya no es el de antes. Por eso, si hacemos la adaptación, queremos hacerla bien y con tiempo. No se trata solo de hacer doblaje, sino de darle vida al personaje para nuestra región”, dijo el comediante.

Hasta el momento, se desconoce si Alfonso Obregón, quien prestó su voz a Shrek, será parte de la quinta saga. Esto se debe a que fue acusado de presunto acoso sexual; sin embargo, el actor de doblaje que interpretó a Shrek quedó libre tras las investigaciones.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

DreamWorks anunció que Shrek 5 llegará a los cines el próximo 1 de julio de 2026. El elenco original en inglés, compuesto por Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Diaz (Fiona), regresará para esta nueva entrega.

El adelanto de la película incluye la canción All Star de Smash Mouth, usada en versiones anteriores, lo que sugiere un regreso nostálgico. Aunque la trama no ha sido confirmada, es probable que explore la vida de los hijos de Shrek y Burro, quienes ahora son padres.