¿Cómo es la relación de Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo?

La familia Derbez se puso en tendencia en los últimos días gracias a las declaraciones de Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo, quienes hablaron sobre los ‘vicios’ y ‘excesos’ uno del otro, lo que causó polémica.

Se sabe que la relación del comediante con sus hijos ha sido complicada, sobre todo en sus primeros años de vida. Y precisamente es José Eduardo, al que tuvo con Victoria Ruffo, el que padeció más este distanciamiento.

¿Qué dijeron Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo?

El pasado 21 de septiembre se publicó una entrevista en la que Eugenio Derbez platicó con Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, y habló de las supuestas adicciones de su hijo.

“Yo sé que fuma porque vio en su casa a su mamá fumar toda la vida. Yo sé que toma porque vio a su mamá tomar toda la vida”, señaló a Gustavo Adolfo Infante, responsabilizando a Victoria Ruffo de las conductas que tendría el joven actor.

José Eduardo Derbez respondió a las declaraciones de su papá Eugenio Derbez. (Foto: Instagram @jose_eduardo92/@ederbez)

“Me hubiera gustado que viera un poco más de mi ejemplo. Ahora que veo que tiene mucho de mi sentido del humor digo, ¿qué hubiera sido de él si hubiera crecido conmigo? Quizá hubiéramos sido mucho más afines, hubiera tenido más mi sentido del humor”.

Tras las declaraciones de Eugenio, José Eduardo Derbez fue cuestionado en un encuentro con varios medios de comunicación por lo que dijo su papá.

“A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada, ahora resulta”, respondió con una sonrisa mientras hacía reír a los reporteros. Incluso, estas declaraciones inspiraron a algunos memes en redes sociales, aunque fueron los menos.

Así ha sido la relación entre José Eduardo y Eugenio Derbez

La relación entre Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo, fruto de su relación con Victoria Ruffo, ha sido complicada desde un inicio, y gran parte de ello se debe a la separación del comediante y la actriz.

No quedaron en buenos términos, así que la crianza fue asumida prácticamente por la protagonista de La Madrastra, mientras el también productor veía poco al que fue su tercer hijo.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron cuando José Eduardo era muy pequeño. (Foto: Facebook @JoseEduardoDerbez0)

Infancia de José Eduardo Derbez, distante de su papá, Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez ha sido muy honesto al contar que durante su infancia y parte de su adolescencia tuvo una relación distante con Eugenio. En varias entrevistas ha comentado que, debido a la separación de sus padre, no tuvo una convivencia cercana con el actor de La familia P. Luche.

En una entrevista con Yordi Rosado, el joven confesó que durante su niñez no veía mucho a su papá más que un par de veces al año, y que su relación fue más cercana con su mamá.

“Según recuerdo a los cinco años, ellos se separan y sí recuerdo perfectamente el día en que se fue mi papá de la casa, se estaban peleando muy fuerte y él agarró sus cosas y se fue”.

Pese a aquel episodio de su vida, el actor de CODA buscó cercanía con su hijo… aunque sus métodos no fueron los más convencionales.

“Cuando José Eduardo tenía 7 años ya no me dejó verlo (Victoria Ruffo), más o menos hasta los 12 años (…) me lo tuve que robar de la escuela, no quería que supiera que lo abandoné”, declaró Eugenio al mismo comunicador en 2022.

Durante su infancia y parte de su adolescencia, José Eduardo vio poco a su papá, Eugenio Derbez. (Foto: Facebook @JoseEduardoDerbez0)

Cuando Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo se hicieron más cercanos

Sin embargo, conforme fue creciendo, las cosas cambiaron. Ya como adulto, buscó un acercamiento más directo con su papá. Aunque al principio hubo sentimientos encontrados, poco a poco trabajaron en su relación.

Un momento clave fue cuando él decidió vivir un tiempo con Eugenio Derbez en Los Ángeles, lo que les permitió tener más tiempo juntos y fortalecer su vínculo. Sobre esto, José Eduardo ha dicho que les ayudó mucho a comprenderse mejor.

¿Qué fue lo que mejoró la relación de Eugenio Derbez con su hijo?

Algo que ha ayudado a que las cosas mejoren entre ellos es el sentido del humor. En varias ocasiones, José Eduardo ha bromeado públicamente sobre los temas familiares con su papá, mostrando que ambos tienen la capacidad de reírse de los momentos difíciles.

Incluso en su serie De viaje con los Derbez muestran que la dinámica entre ellos es mucho más relajada ahora. José Eduardo ha comentado que, a veces, los problemas del pasado salen en forma de chiste.

En la actualidad, Eugenio Derbez lleva muy buena relación con su hijo José Eduardo. (Foto: Facebook @JoseEduardoDerbez0)

Además, el actor de Radical ha sido bastante abierto respecto a sus errores como papá. En algún momento reconoció que no estuvo presente como debió. “Mi único interés era divertir a mis hijos, entonces más que ser un padre fui otro escuincle jugando con ellos, de por sí soy bastante infantil en general”, recordó en la misma plática con Yordi Rosado.

De hecho, ha dicho que de todos sus hijos, José Eduardo es con quien más ha aprendido sobre la paternidad, precisamente porque la relación entre ellos no fue sencilla, aunque actualmente han sanado muchas de las heridas que vivieron en ambos por varios años.