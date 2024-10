José Eduardo responde a Eugenio Derbez tras hablar de Victoria Ruffo: ‘A él le gusta embarazar mujeres’

‘Ya nos exhibiste’ José Eduardo Derbez respondió a los comentarios realizados por Eugenio Derbez respecto a que el hijo del comediante mexicano toma bebidas alcohólicas y fuma a consecuencia de las enseñanzas de su mamá Victoria Ruffo.

Si bien no pareciera que se avecina una pelea entre los dos famosos, existieron ciertas declaraciones y señalamientos categorizados como polémicos.

Eugenio Derbez critico la crianza de José Eduardo Derbez con Victoria Ruffo. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez?

El protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ dio una entrevista para Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, transmitido y publicado el pasado 21 de septiembre en el canal de YouTube del presentador de televisión.

En este encuentro habló de supuestas adicciones de su primogénito, principalmente a las bebidas alcohólicas y a los cigarros, actitudes por las cuales responsabilizó a su expareja Victoria Ruffo.

“Yo sé que fuma porque vio en su casa a su mamá fumar toda la vida. Yo sé que toma porque vio a su mamá tomar toda la vida”, señaló a Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, lamentó no convivir de otra forma con José Eduardo Derbez, especialmente cuando era niño.

“Me hubiera gustado que viera un poco más de mi ejemplo. Ahora que veo que tiene mucho de mi sentido del humor, digo, ¿qué hubiera sido de él si hubiera crecido conmigo?, quizás hubiéramos sido mucho más afines, hubiera tenido más mi sentido del humor”.

José Eduardo Derbez es hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. (Foto: Instagram / @jose_eduardo29)

José Eduardo Derbez responde a Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez respondió acerca de los señalamientos a la educación que recibió de su mamá, esto fue lo que dijo.

“A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada, ahora resulta, no, y aparte”, respondió con una sonrisa mientras hacía reír a los reporteros, la entrevista fue retomada y publicada en Ventaneando, donde los conductores señalaron que también mencionó lo de ‘casarse de mentiritas’.

El asunto no quedó ahí, este jueves 10 de octubre, Eugenio Derbez respondió ante lo dicho por su hijo, pero tampoco lo hizo en tonos agresivos.

Eugenio Derbez es papá de José Eduardo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Especial)

“Está bien, lo demás lo enseñó su mamá en su casa (...) no, no, no, esa historia ya se contó (lo de la supuesta boda de ‘mentira’ con Victoria Ruffo)”, dijo el comediante mexicano en una breve entrevista para el programa de televisión titulado Ventaneando, publicada el pasado 9 de octubre en sus redes sociales.

Por el momento ya no existen más respuestas de ningún lado, ni de Victoria Ruffo o de su hijo.