Pedro Sola recuerda a Ifigenia Martínez con foto juntos en la Facultad de Economía: ‘Grandes épocas’

El pasado 1 de octubre, Ifigenia Martínez de nuevo protagonizó un capítulo de la historia mexicana al entregarle a Claudia Sheinbaum la banda presidencial durante la ceremonia de investidura: “Híjole, apenas me detengo”, comentó. Cuatro días después, la destacada economista murió.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y figura política de la izquierda mexicana influyó en más de una persona, no solo marcó la formación de Claudia Sheinbaum, quien le dedicó su voto en las elecciones 2024, incluso fue parte de la historia académica de personalidades como Pedro Sola.

Tras su fallecimiento a los 94 años, Pedro Sola, conductor de Ventaneando y economista, recordó a través de una fotografía en X a la mujer que era directora de escuela donde estudió.

Pedro Sola dedicó un mensaje a Ifigenia Martínez. (Foto: X)

“Generación 1965/1969 de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM con la directora Ifigenia Navarrete (la Pilli) para los cercanos. Yo en la extrema izquierda. Grandes épocas”, escribió el presentador de televisión.

Anteriormente, en Instagram, el conductor había compartido la misma imagen: “En esta fotografía de 1969 tomada afuera de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM aparecemos de los que recuerdo de izquierda a derecha Manuel Olvera, yo, Isabel Moreno, Ifigenia Martínez la directora en esa época, Fela Tamez, Graciela Suárez y de gabardina Salvador Dorantes, los otros tres no los recuerdo. Tiempos Gloriosos”.

¿Quién fue Ifigenia Martínez?

De acuerdo con el artículo Tres mujeres que han hecho historia en la Facultad de Economía, de la revista UNAM Global, solo tres de 21 personas que han ocupado el cargo titular de la Escuela Nacional de Economía (después llamada Facultad de Economía) han sido mujeres.

La primera de las tres directoras de la Escuela Nacional de Economía fue la doctora Martha Ifigenia Martínez Hernández, quien dirigió de 1967 a 1970, “su liderazgo sentó las bases para que otras mujeres pudieran seguir sus pasos en un campo predominantemente masculino”, dice la publicación de la UNAM.

A la doctora Ifigenia siguieron la maestra Luz Elena Sandoval Espinosa (1978 y 1981) y la doctora Lorena Rodríguez León (2024).

Martha Ifigenia Martínez Las tres directoras de la Facultad de Economía de la UNAM: Martha Ifigenia Martínez Hernández (centro), Luz Elena Sandoval Espinosa (derecha) y Lorena Rodríguez León (izquierda). (Foto: UNAM Global).

Según archivos de la época, en la década de los 60, Ifigenia Martha Martínez y Hernández firmaba sus documentos académicos como ‘Ifigenia M. de Navarrete’, debido al apellido de su esposo Alfredo Navarrete Romero.

Ifigenia nació el 16 de junio de 1930 en la Ciudad de México, a lo largo de su trayectoria, vivió cambios importantes en la historia de las mexicanas, ya que al cumplir su mayoría de edad el voto aún no estaba permitido para las mujeres.

Un artículo de Mundo Itam rememora que a los 17 años ella entró a la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar la Licenciatura en Economía y allí conoció a Alfredo Navarrete Romero.

Ifigenia Martínez y su esposo Alfredo Navarrete Romero. (Foto: X / @IfigeniaMtz).

Tras graduarse, ambos se mudaron a Estados Unidos para que él realizara su doctorado en la Universidad de Harvard y ella trabajaba como calculista en Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ifigenia se convirtió en la primera mujer mexicana que se graduó con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

La doctora fue una líder de izquierda, fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), senadora y ganadora del premio Belisario Domínguez del 2021.

Ifigenia Martínez con Octaviano Campos Salas y Alfredo Navarrete Romero, primer mexicano que obtuvo el grado de doctor en economía por la Universidad de Harvard. (Foto: X / @IfigeniaMtz).

¿Qué estudió Pedro Sola?

Pedro Sola en un inicio quiso estudiar arte dramático en la UNAM, pero luego se decidió por Economía: “Fui economista, no sé por qué trabajé de economista y me mantuve en ese trabajo por 27 años de mi vida. O sea que no fue nada malo. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, dijo en un video de YouTube.

Pedro José Sola Murillo se graduó en 1975 con la tesis: Análisis Comparativo de los Sistemas de Valores de las Mercancías en el Comercio Internacional.

Pedro Sola ejerció más de 25 años como economista en diferentes dependencias públicas. (Foto: Instagram / @tiopedritosola | TESIUNAM digital).