¿Por qué se separaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reencontraron en el hospital después del nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez, que se llama Tessa, el pasado 30 de junio.

Los dos actores tuvieron una relación que inició a finales de la década de los años 90, romance finalizado definitivamente cuando el primogénito de la pareja tenía 7 años, pero, ¿cuál fue el motivo de su rompimiento?

De acuerdo con declaraciones de Eugenio, el fin de la relación fueron los reclamos por una supuesta boda falsa que tuvieron y el inicio del pleito legal por José Eduardo Derbez, único hijo que comparte la pareja.

“Me demandó, me quitó la patria potestad de José Eduardo, sí nos casamos, pero no nos casamos, le entregué el anillo. Me querían demandar porque la engañe. Cuando José Eduardo tenía 7 años ya no me dejó verlo, más o menos hasta los 12 años (...) me lo tuve que robar de la escuela, no quería que supiera que lo abandoné”, declaró el comediante en una entrevista con Yordi Rosado publicada en su canal de YouTube en 2022.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron un únicp hijo: José Eduardo. (Foto:oInstagram / @jose_eduardo29)

¿Cómo fue la supuesta “boda falsa” de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo, de acuerdo con el actor que interpreta a Ludovico P´Luche, lo demandó por daño moral por “engañarla” con una boda falsa.

“Me duele mucho porque me dicen que fue mi boda falsa. Me prestaron el vestido de boda, era de la esposa de mi representante, pedimos hamburguesas y pizzas. Celebramos en un McDonald’s, le di los anillos, con una grabadora pusieron la marcha nupcial (...) llega Marcial Cassale, no es un padre (...) él nos casó”, declaró Derbez en el mismo encuentro con Yordi,

El comediante agregó que la misma Ruffo le pidió que se casaran después de confirmar el embarazo de José Eduardo a pocas semanas de iniciar un noviazgo a finales de la década de los 80.

Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo Derbez tienen muy buena relación. (Foto: Instagram @victoriaruffo)

Eugenio aseguró que después de enterarse el embarazo de su único hijo con Victoria, la relación se tornó complicada, a pesar de que intentó que su noviazgo tuviera un mejor desenlace.

“A partir de ahí la relación se descompuso. Ella me dijo que me fuera, nos separamos un tiempo, me regresé con mi mamá y luego decidí enfrentar e intentarlo, no puedo estar teniendo hijos por todos lados, me regresé con ella y lo intente”, contó el actor en el mismo encuentro con Rosado, donde agregó que no vio al conductor de Miembros al aire en 5 años.

Derbez habla del reencuentro con Victoria Ruffo

Recientemente, Eugenio Derbez se reunió con Victoria Ruffo en el hospital por el nacimiento de su nieta Tessa, primogénita del único hijo de la famosa pareja.

Eugenio Derbez se convirtió nuevamente en abuelo. (Foto: Cuartoscuro)

El encuentro fue narrado por Eugenio en una entrevista el pasado lunes 1 de julio con el programa De Primera Mano, donde el titular es Gustavo Adolfo Infante.

“Cuando llegué en la mañana estaba nervioso, incómodo (...) llegué con mucha expectativa, corrí al pasillo a ver a la bebé y ahí en el pasillo estaba toda la familia Ruffo, pensé que había preferencias, la mamá estuvo en el quirófano y yo abandonado en el cuarto (...) fue un poco complicado”, explicó el famoso.

Derbez agregó que coincidió con Victoria, se dieron un abrazo, se felicitaron y se tomaron una foto todos los presentes para recordar el momento de Tessa, pero no le corresponde a él publicarlas en redes sociales.

“Convivimos maravillosamente bien, limó asperezas el momento de la unión, los hijos son una bendición y la nena vino a contribuir a ello, todo fue cordial, lo poco que pudiera quedar ayer fue totalmente enterrado”, finalizó el también productor en su plática con el programa citado anteriormente.