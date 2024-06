Paola Durante sufrió abuso en la producción de un programa: ‘Le dije que no’

Paola Durante, quien fuera edecán de Paco Stanley, compartió en sus redes sociales una denuncia pública en contra de un productor por presuntamente abusar de ella sexualmente.

¿Qué dijo Paola Durante sobre el presunto abuso sexual que sufrió?

La modelo utilizó su canal oficial de YouTube para contar la historia que vivió cuando todavía trabajó en programas de la televisión, donde uno de los titulares de un proyecto en la pantalla chica la acosó y la tocó inapropiadamente.

“Había un nuevo proyecto, pero se tenía que grabar en Uruguay, Argentina y Brasil (...) muchos compañeros, actores de la televisora en la que estaba y nos regresamos a México (...) a fuerza quería que me drogara, esa fue la primera vez que no le hice caso”, dijo la famosa.

Paola Durante contó que la querían obligar a drogarse. (Foto: Instagram / @paolapink1)

Ella agregó que después de rechazarlo, se le insinuó sexualmente, pero nuevamente le dijo que no. Ante las negativas, él esperó a estar a solas para abusar sexualmente de ella.

“Un día fuimos todos a hacer una conducción a una tirolesa, nos advirtieron que no soltáramos el freno, que tuviéramos mucho cuidado, solo quedaba una y estaba él, me aventé, por no soltar el freno, me tocó toda, me metió mano y yo llegué llorando”, dijo Paola Durante.

¿Qué hizo Paola Durante tras sufrir abuso sexual?

La edecán de Paco Stanley confrontó al productor y a su asistente para pedirles que fueran con las autoridades para denunciar el acoso, pero se negaron.

Paola Durante quiso acudir a las autoridades después del abuso. (Foto: Instagram @quienespaola)

“Le comenté pasó esto y se trataron de propasar conmigo (...) vamos con las autoridades, cuando él llegó me dijo que tenía malos ratos, pero no malos gustos y que no había pasado, tú me tocaste, sin mi consentimiento (...) vamos a las autoridades y no quisieron ir, no me apoyaron”, declaró Durante.

Actualmente, en el video que la modelo compartió en sus redes sociales, envió un mensaje a las mujeres que sufren abuso sexual.

“Mujeres hermosas ya no se queden calladas y alcen la voz como yo, me quede´callada muchos años, por miedo, no sé, pero en este momento decido valorarme, respetarme, amarme y darme mi lugar”.

¿Qué es el abuso sexual?

De acuerdo con una publicación hecha por el Gobierno de México, el abuso sexual es cuando una persona, sin su consentimiento, obliga a otra a realizar actos de índole sexual sin llegar a la penetración.

“Abuso sexual son los tocamientos o manoseaos corporales obscenos que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a una víctima a representarlos (...) también se considera también a quien se le obligue a exhibir su cuerpo sin su consentimiento”, se lee en el Diario Oficial de la Federación.

Paola Durante trabajó con Paco Stanley en el programa 'Una tras otra': (Foto: Facrbook @Paco Stanley/ Captura: YouTube Paola Durante)

¿Cuál es la pena para el delito de abuso sexual en México?

De acuerdo con las leyes mexicanas, el delito de abuso sexual tiene una pena de entre seis y trece años de cárcel, en el caso de la violación la sentencia es de entre 8 y 20 años de prisión.