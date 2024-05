María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, denuncia a ‘Chito’ Villegas por violencia y abuso

María José Suárez, esposa del conductor de televisión Mauricio Barcelata, decidió alzar la voz y denunciar a Chito Villegas, presentador del canal Bandamax, por abuso y violencia en hechos que ocurrieron hace algunos años.

La propia Suárez compartió que fue hace tres años cuando sucedió. Dicha situación la llevó a tomar terapia y entender algunas cosas, aunque todavía está en el proceso de reconstrucción y aprendizaje.

¿Qué dice la denuncia de María José Suárez?

En redes sociales empezó a circular un documento donde se lee que María José Suárez fue drogada con escopolamina, apodada como burundanga. Otro de los nombres que le dan es la ‘droga zombi’.

María José Suárez es una actriz mexicana. (Foto: IG @mariajosesuarez)

En una entrevista otorgada a un medio impreso y retomada por el programa Chismorreo, la modelo explicó que no recordaba nada de lo sucedido hasta que una persona empezó a hablar sobre los efectos de las drogas.

“Empecé a recordar. Un día conocí a un señor que habló de drogas y cómo hacer intervenciones (…) no me acordaba de nada. Al terminar el programa me acerqué a él y le cuento lo que me está pasando y me dijo que me drogaron (…) me dijo que me dieron burundanga”, mencionó María José Suárez.

¿Qué le hizo ‘Chito’ Villegas a María José Suárez?

La esposa de Barcelata explicó que hace algunos años acudió a una fiesta para convivir con algunos amigos. No obstante, se empezó a sentir mal, con mareos y pérdida de la coordinación, por lo que pidió que la acompañaran a su casa.

Quien la ayudó a llegar a su departamento fue ‘Chito’ Villegas, pero al abrir la puerta de su casa presuntamente la violentó física y sexualmente.

“Intenté con mucha dificultad abrir la puerta de mi edificio, en ese momento ‘Chito’ se bajó de la camioneta (…) al abrir la puerta de mi departamento me desvanecí y me apoyé en su brazo, una vez dentro me azotó de la parte superior de mi cuerpo, es decir de los hombros” detalló.

Chito Villegas no ha realizado ningún tipo de declaración en sus redes sociales o entrevistas. (Foto: Instagram @chitovillegas)

Posterior a ello ocurrió la agresión, de la cual ‘Chito’ Villegas no ha salido a dar declaraciones para desmentir o defenderse.

¿Qué es la burundanga y qué efectos tiene esta droga?

La burundanga es una droga que se usa para controlar náuseas y vómitos que afectan a las personas tras una operación o sesión de quimioterapia, pero su uso ilegal es para “dormir personas”. Se administra por medio de bebidas o en dulces que regularmente regalan en las calles.

Los efectos de la burundanga, además de hacer que las personas pierdan la conciencia, tengan problemas de movilidad y desvanecimientos, también puede causar taquicardias, alucinaciones e hipertemia.

“Es una droga que hace que estés despierta es que te puedes mover, pierdes la voluntad y se bloquean los recuerdos en el cerebro por muchos años (...) cuando empieza el primer flashazo es como una cascada, empiezas a acordarte de todo”, dijo Suárez en la entrevista.