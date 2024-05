María José Suárez, esposa de Barcelata, trató de quitarse la vida tras el abuso sexual que sufrió

María José Suárez, esposa del conductor Mauricio Barcelata, reveló nuevos detalles sobre la presunta violación que sufrió por parte del conductor Luis Fernando Villegas, apodado ‘Chito’, además contó que debido a los traumas generados tras la agresión sexual, ella pensó en quitarse la vida.

De acuerdo con el testimonio de la también actriz, ella fue drogada con burundanga (también llamada escopolamina) una sustancia que regularmente se coloca en dulces y bebidas que genera pérdida de la conciencia, problemas de movilidad y pérdida de la memoria que poco a poco ha ido recuperando.

“Estaba muerta por dentro, estar callada y recordando cada vez más cosas, olores, ruidos e imágenes que antes no había (...) ahora están en mi cabeza todo el tiempo, duele hasta lo más profundo (...) yo me veo muy lastimada, invalidada (...) nunca se lo voy a perdonar”, declaró María José Suárez al programa Venga la Alegría.

María José, esposa de Barcelata, denunció abuso por parte de un conductor de TV: (Foto: IG @mariajosesuarez @chitovillegas)

Por otra parte, la esposa de Mauricio Barcelata pensó en quitarse la vida después de comenzar a recordar lo que ella vivió cuando presuntamente fue víctima de violación por parte de ‘Chito’ Villegas. Estas fueron las palabras de la también conductora de televisión:

“Sí, pensé en suicidarme, muchas veces, pero no estuve a punto. Mauricio me ayudó a controlarme, no tengo cómo agradecerle que se haya quedado conmigo. Cuando yo me veo, no soporto lo que veo. Va a haber un día que no va a doler (....) estoy buscando mi esencia porque me la robaron”.

¿Qué le hizo ‘Chito’ Villegas a María José Suárez?

María José Suárez contó a un medio impreso, y retomada en el programa Chismorreo, que un grupo de amigos la llevó a su departamento y con ellos viajaba ‘Chito’ Villegas, quien se ofreció a acompañarla, pues apenas podía “estar en pie”.

Luis Fernando ‘Chito’ Villegas es un presentador de televisión de 41 años que trabaja para Bandamax. Antes de formar parte de los conductores del canal de música, él participó en el reality show La Voz México y en sus redes sociales se anuncia como “compositor y cantante”.

Según la declaración de la presentadora, fue entonces cuando Villegas la arrojó contra la pared mientras ella perdía la conciencia, momento en el que presuntamente ocurrió la violación.

María José Suárez denunció a 'Chito' Villegas por violación. (Foto: IG @mariajosesuarez)

¿Qué es la burundanga, sustancia con la que drogaron a la esposa de Mauricio Barcelata?

La burundanga es una droga que clínicamente es usada para tratar las náuseas y vómitos de pacientes que acaban de ser sometidos a quimioterapias.

Sin embargo, de manera ilícita es utilizada para ‘dormir personas’, debido a que ocasiona pérdida de la consciencia y desmayos en las personas que la consumen fuera de un ambiente controlado.

También es conocida como ‘droga zombi’ y los síntomas de su consumo, según National Library of Medicine, son los siguientes: