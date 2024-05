¿Qué fue del elenco infantil de ‘Alegrijes y Rebujos’, telenovela donde salía Miguel Martínez?

Si eres ‘90′s baby’ te tocó el auge de las telenovelas infantiles en las barras de programación, y probablemente recordarás más de una que veías con emoción de lunes a viernes alrededor de las 4 de la tarde, con sus inolvidables soundtracks y personajes icónicos. ¿Se te viene alguna a la mente?

Alegrijes y Rebujos fue una de las producciones más populares de la barra infantil entre 2003 y 2004, misma que nos regaló personajes icónicos como el ‘Alcachofa’, la ‘Chofis’ y el ‘Chuletón’, interpretados por grandes actores infantiles que a 20 años de que terminara la producción, se mantienen vigentes.

Uno de ellos es Miguel Martínez, quien fue víctima de asalto en Polanco recientemente tras salir de un restaurante. Junto a él, otros reconocidos actores y actrices participaron en esta telenovela de Televisa producida por Rosy Ocampo.

'Alegrijes y Rebujos' se transmitió entre 2003 y 2004. (Foto: Facebook @GeneracionTN)

¿De qué trataba la novela ‘Alegrijes y Rebujos’?

Alegrijes y Rebujos fue una telenovela infantil con tintes musicales producida por Rossy Ocampo, conocida precisamente por su trabajo en otras producciones infantiles como Plaza Sésamo, El Diario de Daniela y Cómplices al Rescate.

La telenovela se centraba en un grupo de niños que se aventuran a entrar en una mansión supuestamente embrujada y por la que ronda el espíritu de su dueño, quien habría muerto hace muchos años dentro de ella y que posteriormente revelan sigue con vida.

La historia gira en torno a la vida de Sofía Domínguez, apodada como ‘Chofis’, una niña huérfana de madre quien vive con su papá, madrastra y medio hermano (con estos últimos no se lleva bien) y, para recuperar una foto de su mamá, entra a la mansión custodiada por ‘Chon’, el hombre que servía a Darvelio Granados, dueño de la casa aparentemente abandonada.

Acompañada de sus amigos del vecindario, entran a este sitio donde luchan contra las fuerzas malignas de Helga, la ‘Gran Rebruja’, que funge como una de las antagonistas de la telenovela, que además de centrarse en ‘sucesos paranormales’, engloba historias de amor, amistad y lealtad entre los personajes, tanto adultos como infantiles, y los lleva a vivir grandes aventuras.

La historia se 'Alegrijes y Rebujos' se desarrolla en una mansión embrujada. (Foto: IMDb)

Reparto de actores: ¿Cómo se llamaban los personajes de ‘Alegrijes y Rebujos’?

El elenco de Alegrijes y Rebujos incluye personajes principales, secundarios y recurrentes, aunque los más recordados eran el grupo de infantes que entraron a la mansión de Darvelio Granados.

Elenco infantil de ‘Alegrijes y Rebujos’

Algunos de los personajes principales de la serie de TV infantil son:

Alfonso Pascual ‘Alcachofa’ (Miguel Martínez).

(Miguel Martínez). Sofía Domínguez ‘Chofis’ (María Chacón).

(María Chacón). Ricardo Sánchez (Diego González Boneta).

Sánchez (Diego González Boneta). Esteban Domínguez (Jesús Zavala).

Domínguez (Jesús Zavala). Nayelli Sánchez (Nora Cano).

Sánchez (Nora Cano). Ernestina Garza (Michelle Álvarez).

Garza (Michelle Álvarez). Pablo Maldonado ‘Chuletón’ (Antonio Hernández Cobián).

(Antonio Hernández Cobián). Allisson Rebolledo (Allisson Lozz).

Elenco adulto de ‘Alegrijes y Rebujos’

También había personajes principales interpretados por adultos, que fungían como los papás de los pequeños, ‘Chon’ y el mismo dueño de la gran mansión. Entre ellos se encuentran:

Antonio Domínguez, papá de Sofía (Miguel de León).

Mercedes Goyeneche, madrastra de Sofía y mamá de Esteban (Eugenia Cauduro/Cecilia Gabriela)

Bruno Reyes, entrenador (Luis Roberto Guzmán).

Angélica Rivas, maestra de música (Jacqueline Bracamontes).

Darvelio Granados, dueño de la mansión (Héctor Ortega).

Helga Aguayo, exesposa de Darvelio y ‘Gran Rebuja’ (Rosa María Bianchi).

Asunción Yunque “Chon” (Salvador Sánchez).

Rosy Ocampo fue la productora de 'Alegrijes y Rebujos'. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Antes y después: ¿Qué han hecho los protagonistas niños de la telenovela ‘Alegrijes y Rebujos’? Así es el cast actual

Alegrijes y Rebujos se transmitió entre 2003 y 2004, cuando sus protagonistas infantiles tenían de 9 a 13 años.

La mayoría inició su trayectoria artística en esa época y desde entonces no han parado, por lo que en la actualidad son reconocidos intérpretes. Otros tantos se han alejado de los reflectores y llevado su vida tranquila, por lo que se sabe poco de ellos.

Miguel Martínez, ‘Alcachofa’

En la ficción, es un joven entusiasta y enamorado de Sofía desde que la conoció, pero después de Alegrijes y Rebujos su trayectoria en la televisión continuó con otras producciones infantiles y juveniles como Misión S.O.S. (2004) y Atrévete a soñar (2009), compartiendo créditos con Danna Paola.

Sin embargo, ha actuado en otras telenovelas y series como Hasta el fin del mundo (2014), Simplemente María (2015) y La Mexicana y el Güero (2020), por mencionar algunas. Además, ha participado en programas de concursos como Mira quién baila (2022) y 4 elementos.

Además de la actuación se ha adentrado en hacer música, con éxitos como ‘12 rosas’ y ‘Al natural’. En su perfil de Spotify tiene poco más de 31 mil oyentes mensuales.

Miguel Martínez dio vida a 'Alcachofa' en 'Alegrijes y Rebujos'. (Foto: Facebook @MiguelMartinezOfficial)

María Chacón, ‘Chofis’

Otra de las actrices más activas que salió del elenco de esta telenovela es María Chacón, quien desde su infancia y adolescencia participó en producciones nacionales e internacionales, llegando incluso a Grecia con Televisa Niños, dirigiendo segmentos enfocados al público infantil durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Teatro, radio, televisión e incluso música son algunas de las verticales en donde se ha desempeñado la actriz, participando en proyectos como ¡Qué madre tan padre! (2006), Silvia Pinal, frente a ti (2019), Club de Cuervos (2019) y Cabo (2022-2023).

En la actualidad todavía sostiene una buena relación con sus compañeros de Alegrijes y Rebujos, como Miguel Martínez.

La actriz María Chacón ha participado en producciones nacionales e internacionales. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Diego Boneta, ‘Ricardo’

El actor Diego Boneta es uno de los más activos en la actualidad del que fue el elenco infantil de Alegrijes y Rebujos, participando en otras novelas infantiles y juveniles, como Misión S.O.S. o Rebelde (2004), y tiempo después debutó en televisión estadounidense con la serie Zeke & Luther y más tarde con Pretty Little Liars.

La televisión no es el único ámbito en el que se ha desempeñado, pues también participó en películas como Mean Girls 2 (2011), Rock of Ages (2012) y Edén (2014). Uno de sus papeles más destacados en la actualidad fue en Luis Miguel: La Serie, donde interpretó al mismísimo cantante.

Hablando de música, él también incursionó en la música pop con canciones como ‘Responde’, ‘Más’ y ‘Perdido en ti’, por mencionar algunos de sus éxitos lanzados entre 2005 y 2008.

Su último trabajo fue en ¿Quién lo mató?, serie sobre el asesinato de Paco Stanley que se estrenará a finales de mayo en Prime Video.

El actor Diego Boneta sigue activo en la televisión desde su infancia. @diego)

Jesús Zavala, ‘Esteban’

Alegrijes y Rebujos fue la primera telenovela en la que participó Jesús Zavala después de formar parte del reality show ‘Código F.A.M.A’, aunque su trayectoria artística no terminó ahí. Incluso, uno de sus personajes infantiles más recordados fue como el ‘Chaneque’ en Misión S.O.S.

En cuanto a telenovelas juveniles formó parte de Atrévete a soñar (2009), Esperanza del corazón (2011) y Miss XV (2012), aunque hasta el momento uno de sus papeles más entrañables sea el de Hugo Sánchez en la serie Club de Cuervos (2015-2019), donde compartió créditos con Luis Gerardo Méndez.

También ha hecho cine: Veinteañera, divorciada y fantástica (2020) es una de las producciones en las que estuvo presente. Su último trabajo fue en Todas menos tú (2024), que se estrenó a inicios de año.

Jesús Zavala fue uno de los antagonistas infantiles en 'Alegrijes y Rebujos'. (Foto: @JesusZavalaMX)

Nora Cano, ‘Nayelli’

Fue la integrante más pequeña de los protagonistas infantiles de esta icónica telenovela, aunque después de la famosa producción, Nora Cano se alejó de la actuación y la vida pública en general.

Se desconoce cuál es su profesión o en qué se desempeñe específicamente, pues sus redes sociales son privadas. No obstante, se presenta como “actriz y cantante mexicana”.

Perfil de Nora Cano en Instagram. (Foto: Captura de pantalla / Facebook / GeneracionTN)

Michelle Álvarez, ‘Ernestina’

Seguro la recuerdas por el papel de Ernestina, la chica buena del grupo que siempre llevaba sus lentes puestos. Ella también siguió en la actuación, pero decidió enfocar su trayectoria artística a la música, que actualmente desempeña.

Al igual que la mayoría del elenco, se reencontró con sus compañeros para Misión S.O.S., aunque también actuó en La Rosa de Guadalupe (2008) y El Pantera (2009), pero prefirió la música desde que formó parte de Grupo Play, agrupación nacida de los integrantes de Código F.A.M.A. y con la que participó en el tour 2000 X Siempre.

Formó parte de los coros del trío Sasha, Benny y Erik, y en sus redes sociales comparte videos cantando.

Michelle Álvarez decidió enfocarse a la música. (Foto: Instagram @michelleabriloficial)

Antonio Hernández Cobián, ‘Chuletón’

Actualmente es conocido como Tony Cobián, y a diferencia de sus amigos y compañeros de elenco, él decidió dedicarse de lleno a la música, aunque no precisamente como cantante, sino como productor.

Si bien tuvo algunas participaciones como actor después de Alegrijes y Rebujos, incluyendo la obra de teatro Tom Sawyer junto a Vadhir Derbez, desde 2010 tomó otro camino y ahora se dedica a la producción músical y composición de temas para Televisa. Entre las telenovelas con las que colaboró en música y letra son:

Qué pobres tan ricos (2014)

(2014) La doble vida de Estela Carrillo (2017)

(2017) Papá a toda madre (2018)

Tiene un estudio de producción musical en Ensenada, Baja California, llamado Skyline Estudio México, con el que ha trabajado en los últimos años.

Tony Cobián ahora es productor musical. Tiene su propio estudio en Ensenada, Baja California. (Foto: Instagram @tonycobianmusic)

Allisson Lozz, ‘Allisson’

Allisson Marian Lozano Núñez, conocida artísticamente como Allisson Lozz, es una exactriz y empresaria que en los últimos años se ha dedicado a la venta de cosméticos y productos de belleza de una marca llamada Farmasi.

Después de Alegrijes y Rebujos, tuvo algunas participaciones en Rebelde (2004), La energía de Sonric’slandia (2005) y La Rosa de Guadalupe (2008). Posteriormente, empezaron a integrarla a proyectos más enfocados a público juvenil como Las dos caras de Ana (2006), Al diablo con los guapos (2007) y En nombre del amor (2008).

Su trayectoria artística terminó en 2009, después de participar en la producción En nombre del amor para dedicarse a sí misma y su familia, así como a la religión que eligió profesar en aquel entonces.