Anahí dice que Televisa no la quería como Mía Colucci en ‘Rebelde’: ‘¿Qué les he hecho?’

Hace casi 20 años se estrenó Rebelde, una de las telenovelas juveniles más populares de los últimos años, que contó con la actuación de Anahí, aunque esto estuvo a punto de no ocurrir. ¿Te imaginas a Mía Colucci interpretada por otra actriz?

Rebelde hizo historia en México no solo por la telenovela en sí, sino por la agrupación que nació de ella: RBD, que actualmente se encuentra dando una gira de conciertos de reencuentro llamada Soy Rebelde Tour 2023, con la que visitaran varios países, entre ellos México.

Recientemente, Anahí habló sobre su etapa en Rebelde con el periodista Joaquín López Dóriga, y le confesó que estuvo a punto de no actuar en ella por ‘órdenes de arriba’, pues no la querían en el papel.

El personaje de Anahí en 'Rebelde' es uno de los favoritos de la audiencia. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

¿Cómo se enteró Anahí del proyecto de Rebelde?

La cantante compartió que mientras realizaba Clase 406 (2002) conoció a Christian Chávez y se volvieron grandes amigos, por lo que convivían después de las grabaciones.

Un día, Chávez le compartió emocionado el nuevo proyecto al que se iba a integrar: Rebelde, la exitosa telenovela del productor Pedro Damián, adaptación de una serie argentina.

“En mi casa los dos juntos platicando, soñando y abriendo nuestro corazón como siempre lo hemos hecho, me dice: ‘Voy a hacer una telenovela con Pedro (Damián), se llama Rebelde, es un ‘proyectazo’, la hicieron en Argentina, tuvo mucho éxito y ahora la van a hacer en México”, le compartió su amigo.

Anahí y Christian Chávez se conocen desde la telenovela 'Clase 406'. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

La cantante de ´Sálvame’ se mostró feliz por él, aunque había un ‘pequeño’ inconveniente desde la producción: no encontraban a la actriz ideal para que diera vida al personaje de Mía Colucci.

“Fíjate que hemos estado haciendo casting por meses y meses y a la única que no han encontrado es a Mía Colucci. Le han hecho castings a la que me digas, famosas, no famosas, cantantes, actrices, mexicanas, de todos lados y no encuentran a Mía Colucci’”, le explicó.

Productor de Rebelde sí quería a Anahí como Mía Colucci, pero Televisa no

Curiosamente, y mientras seguía conviviendo con Christian Chávez, Anahí Puente recibió la llamada de Pedro Damián, quien le manifestó su deseo de que participara en su producción.

“Suena el teléfono, ¿quién creen que era? Pedro Damián. Me dice: ‘Ani, no encuentro a Mía Colucci’. Y yo: ‘¿Cómo te ayudo, Pedro?’. Y él lo ha dicho siempre: ‘Mía eres tú y tú eres Mía, tú eres, no hay más, pero hay un problema… en Televisa no quieren que la hagas tú’”, compartió.

“Y real, con nombres y apellidos no querían que yo la hiciera. No sé por qué, yo creo que hoy dicen: ‘Qué bueno que sí la hizo’”, dijo la esposa de Manuel Velasco entre risas.

Mía Colucci, interpretada por Anahí, era una joven de clase alta. (Cuartoscuro / Miguel Dimayuga)

A pesar de que Anahí, hoy de 40 años, trabajó por muchos años en Televisa, cuenta que desde la empresa habían dado indicaciones al productor de que no participara ella en Rebelde por razones que hasta hoy desconoce.

“Me dice (Pedro Damián): ‘No quieren, y me llevo peleando un mes y me dicen que tú no’. Y yo: ‘Pero, ¿qué les he hecho más que entregar mi vida entera? Más que poner todo el amor a todo lo que he hecho ahí’. No querían que lo hiciera (…) hubo ciertas personas que no sé por qué no me querían ahí”.

Sin embargo, hay muchas personas de Televisa a las que recuerda con cariño.

El casting de Anahí para Rebelde

De acuerdo con las declaraciones de Anahí, el productor Pedro Damián estaba seguro de que quería que ella le diera vida a Mía Colucci, por lo que le pidió que hicieran una especie de casting y, de esta forma, demostrar en Televisa que ella era la actriz ideal para ese papel.

Anahí en uno de los conciertos de RBD. (Instagram / @anahi)

“Me dice Pedro: ‘Necesito que vengas para que hagamos una escena con Juan Ferrara que va a ser tu papá y me dejes grabarte. Yo sé, tienes una carrera de millones de años, pero necesito grabarte para que ellos vean que tú eres’. Le dije: ‘¿Cómo, Pedro? ¿Me estás diciendo que si voy a hacer un casting? Para mí es un honor, quiero hacerlo, déjame hacerlo, ¡por favor! Déjame ganármelo’. Fui, hicimos la escena, me lo gané y fui Mía Colucci y ahí empieza en capítulo más maravilloso de toda esta historia, Rebelde”, dijo visiblemente feliz.