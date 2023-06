Christian Chávez habla del accidente de Anahí: ¿Estará presente en la gira de RBD? Esto dijo

Recientemente, Anahí compartió que sufrió un accidente previo a su gira con RBD, lo cual causó preocupación en sus fans no solo por la salud de la cantante, sino por la serie de conciertos que estaba a punto de dar inicio.

“El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano. Estoy en shock. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”, explicó la cantante a través de sus historias de Instagram.

Tras sufrir fuertes dolores, Anahí acudió al hospital, donde le disgnosticaron rotura de tímpano. (Foto: Instagram @anahi)

Ante la reciente lesión de Anahí, Christian Chávez fue abordado por distintos medios de comunicación y le preguntaron por la salud de la esposa de Manuel Velasco.

“Yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé, se le hizo una pequeña perforación (...) no creo, esperemos que no vaya a ser tan grave (...) hasta donde yo sé es algo de cuidado, pero no grave. Me imagino que está tomando antibiótico para que no se infecte, pero de ahí en fuera, simplemente es mucho cuidado”, señaló el también actor.

Christian Chávez espera que Anahí se recupere para la gira

Tras su lesión, Anahí va a estar fuera de los ensayos por algunas semanas mientras se recupera su oído; no obstante, va a acompañar a sus compañeros en los ensayos, lo cual Chávez calificó de profesional.

“Estos días va a estar en reposo, pero son unos días y va a estar presente (...) ella es muy profesional, está super dedicada a esto, a pesar de que debía descansar asistió a los ensayos y eso habla de su profesionalismo”, aseguró.

Anahí sí podría formar parte del tour de RBD si su recuperación es favorable. (Foto: Instagram @rbd_musica)

Por último, reiteró que la cantante se encuentra bien a pesar de su lesión, y le desea todo lo mejor para se recupere pronto, al igual que todos los fans de Anahí y de RBD.

“La verdad es que son de esas cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que ocurren. Ella está bien, dentro de lo que cabe, esperemos que se recupere para la gira, todos echándole las buenas vibras, las ganas cañonas, todo el amor que sabemos que los fans lo están haciendo”, señaló.