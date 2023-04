Andrés García y Anahí: Una amistad que traspasó la pantalla chica

Andrés García murió este 4 de abril a los 81 años. La noticia fue confirmada primero por la cantante Anahí, quien a través de Twitter escribió un mensaje para despedirse del que consideró uno de sus mejores amigos de la industria.

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”, escribió en su perfil.

La amistad entre Anahí Puente y Andrés García tenía más de 20 años, y en más de una ocasión ambos demostraron el cariño que sentían uno por el otro, el cual llegaron a equiparar como el de padre e hija.

De la pantalla chica a la vida real: Así inició la amistad entre Andrés García y Anahí

Andrés García y Anahí se conocieron a finales de los noventa, cuando ambos se conocieron en la telenovela Mujeres Engañadas (1999), donde el actor dio vida al personaje de Javier Duarte Cortés, mientras la cantante de Anahí era su hija, Jessica Duarte Jiménez.

La convivencia durante las grabaciones de la telenovela de Televisa derivaron en una gran amistad, de la cual ambos hablaron en más de una ocasión. Por ejemplo, la cantante de RBD dijo a inicios de los dosmil que consideraba al actor como un segundo padre, pues estuvo para ella cuando enfrentó algunos trastornos alimenticios.

“Para mí es como un papá, pero además de todo eso, para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando yo estaba más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino”, expresó la esposa de Manuel Velasco en aquella ocasión.

A lo largo de los años se especuló si entre ambos existía más que una amistad, algo que siempre negaron, pues aseguraron que el cariño que sentían el uno por el otro era más familiar.

A finales de 2022, cuando Andrés García ya enfrentaba problemas de salud, Anahí le envió una neumóloga para tratar sus diferentes problemas de salud.

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahi y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”, escribió en diciembre pasado.