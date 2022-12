Anahí envía neumóloga a Andrés García: ‘Quiero agradecer sus atenciones’, dijo el actor

En medio de las polémicas y especulaciones que han surgido en torno a la salud de Andrés García, Anahí, una de sus amigas desde hace más de 20 años, envió a una profesional de la salud para que revisara al actor de Pedro Navajas y de esta manera contribuir en su tratamiento.

Durante el segundo semestre de 2022, la salud de Andrés García ha preocupado a sus seguidores puesto que ha visitado en más de una ocasión el hospital y él mismo ha compartido que no se siente del todo bien; esto aunado a la disputa que existe entre su esposa, Margarita Portillo, y su hijo, Leonardo García.

Entre las últimas actualizaciones, se encuentran que el primer actor tiene una afectación en sus pulmones, por lo cual ha necesitado utilizar oxígeno; lo anterior preocupó a la actriz, quien decidió tomar cartas en el asunto y hacer algo por García.

Andrés García agradece a Anahí sus atenciones

A través de una publicación en sus redes sociales, Andrés García agradeció a la exintegrante de RBD y a su esposo Manuel Velasco por todas las atenciones que han tenido con él, sobre todo en los últimos días.

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahi y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”, se lee en la publicación del galán de telenovelas de los años ochenta.

En las imágenes con las que acompañó la publicación se le ve a lado de la neumóloga, quien lo está atendiendo y revisando que todo esté en orden con el actor de El Privilegio de Amar. En ambas instantáneas se le ve feliz.

Publicación de Andrés García en Facebook.

Anahí ya había ofrecido apoyo a Andrés García

Cuando comenzó con problemas de salud hace unos meses, Andrés García señaló que Anahí le ofreció su apoyo cuando algunas personalidades que él apreciaba, como Luis Miguel, le dieron la espalda.

“Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí [...] me mandó un recado”, comenzó a decir el primer actor. “Que lo que se me ofreciera… Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días buscando paisajes”.

“Muchas gracias Anahí, te quiero mucho, espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá vengan pronto por aquí. Les mando un gran abrazo”, finalizó.