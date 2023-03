Christian Chávez habla de la depresión que sufrió: ‘Me odiaba a mí mismo’

Christian Chávez será parte del reencuentro de RBD en una gira de conciertos que tendrán lugar en recintos de México, Brasil, Estados Unidos y Colombia, por lo que el cantante aseguró que será la primera vez que pise el escenario con la popular agrupación siendo él mismo.

“Voy a ser ese pequeño Christian que quería usar ropa diferente, brillos y que quería ser él mismo en el escenario. Finalmente, voy a llegar a ser el verdadero Christian”, aseguró en entrevista con People.

El también actor recordó que en 2007 tuvo que hacer pública su sexualidad luego de que fuera obligado a escribir una carta al salir a la luz unas fotografías de su matrimonio con otro hombre mientras Televisa quería negarlo.

“Me hubiera encantado que alguien dijera: ‘Está bien. Podrías ser quien eres y está bien. Vas a ser una persona exitosa. No tienes que hacer esto y ser un fracaso’. Fue muy difícil para mí porque solo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero Ricky Martin aún no había salido. No sabía cómo (manejarlo), especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”, añadió.

La depresión que sufrió Christian Chávez

A Chávez le asustaba que su confesión repercutiera en su carrera, pero los fans lo recibieron bien. Sin embargo, la televisora no pensaba lo mismo así que le informó que ya no lo tenían contemplado en un papel importante argumentando que la audiencia no creería su actuación siendo heterosexual.

Al cerrarse la puerta como actor, Christian intentó como solista al publicar un disco, pero no era tocado por las estaciones de radio. La depresión que sufrió lo llevó a un intento de suicidio.

“Estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento. Al mismo tiempo, mi papá, quien creo que estaba tratando de protegerme, dijo: ‘Tienes que ser muy varonil con la forma en que actúas y lo que haces porque eso es la única forma de que te respeten. Eso es algo que realmente se me quedó grabado en la cabeza. Así que estaba fuera, pero no era libre”.

Aunque actualmente agradece a la pasión que siente por su trabajo, no se arrepiente de ese momento porque gracias a eso es la persona que es. Sin embargo, no se aleja de la terapia ni de su participación con algunas asociaciones que tratan estos temas.

“Estaba en un lugar muy malo. Pensé que eso era todo. Traté de suicidarme y hubo un momento en mi vida que pude decir que lo perdí todo. No tenía dinero. Era una broma para los medios. Me odiaba a mí mismo”.