RBD: Estas son las polémicas de la agrupación durante la emisión de la exitosa telenovela

Ahora que todos están hablando del reencuentro de RBD y tras agotarse los boletos para sus conciertos en el Foro Sol como parte del ‘Soy Rebelde Tour’, recordamos las polémicas que vivieron sus integrantes durante la emisión de Rebelde, la exitosa telenovela juvenil en Televisa que estuvo al aire entre 2004 y 2006.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera volverán a los escenarios en México, Brasil y Estados Unidos luego de años que la agrupación mexicana se despidiera, no sin antes dejar algunas manchas en el camino.

Polémicas de RBD durante los 2000

Bajos salarios

Mientras que los actores protagonizaron la historia en la Elite Way School, un exclusivo colegio privado, también conformaron una de las bandas más importantes de pop. En entrevista con Yordi Rosado, Dulce María aseguró que cedieron los derechos de imagen y merchadasing de sus personajes.

“Aparte ganábamos súper poquito para lo que era. Ahora hago cuentas de lo que se generaba de los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, argumentó. En alguna ocasión incluso se dieron cuenta que ganaban diferente: “Nos bailaron bien bonito”, agregó.

Poco antes del estreno del remake en Netflix, Alfonso Herrera usó sus redes sociales para mandar un mensaje relacionado con los bajos sueldos. “¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos”.

Televisa cierra las puertas a Christian Chávez

En medio del éxito del grupo musical, se filtraron unas fotografías del actor con otro hombre, por lo que tuvo que escribir un comunicado. Christian Chávez aseguró que cuando dijo la verdad se le cerraron las puertas en la televisora de San Ángel.

“Me dijeron: ‘se acabó tu carrera como actor aquí, un personaje protagónico ya no se te puede dar porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, las marcas no quieren estar involucradas’”, le dijo a Adela Micha en La Saga.

Involucran a Dulce María con Pedro Damián

El productor Pedro Damián ya había trabajado con Dulce María poco antes del lanzamiento de Rebelde con Clase 406, aunque también con otros actores como Alfonso Herrera. Sin embargo, surgieron los rumores que los relacionaban sentimentalmente, algo que ella negó después.

“Ni siquiera me tiró la onda. Jamás, jamás, jamás. De verdad lo juro, no sé si me crean, pero nunca pasó nada. Se hizo un chisme, probablemente porque era mi representante”, afirmó a Yordi Rosado.

Muertes en Brasil

Los organizadores de una firma de autógrafos no dimensionaron la popularidad de los mexicanos, por lo que aproximadamente 10 mil personas –en su mayoría jóvenes– asistieron a un centro comercial de Brasil.

Lo que era una oportunidad para ver a sus ídolos de cerca en lo que era su primera visita en 2006 terminó en tragedia porque el caos generó una estampida que dejó a tres muertos y 40 heridos.