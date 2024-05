Miguel Martínez denunció robo tras acudir a restaurante en Polanco: ‘Eran cosas importantes para mí’

La delincuencia en nuestro país no perdona a nadie, y ahora le tocó al actor Miguel Martínez, quien a través de sus redes sociales, denunció el robo de objetos valiosos para él mientras se encontraba dentro de un restaurante en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio de quien participó en la telenovela infantil Alebrijes y Rebujos él se encontraba comiendo en un local que ofrece comida japonesa y está ubicado en avenida Massaryk, cuando fue víctima de un robo por personal del valet parking donde dejó su coche.

¿Qué dijo Miguel Martínez del robo que sufrió en Polanco?

“Vine aquí a un lugarcito (...) muy bonito, me la pasé muy bien (...) en el valet y me robaron unas cosas que traía, reporté unas cosas que estaban a la vista y me acordé de eso que traía que era muy importante para mí, salí a buscarlo y ya no estaba, me da mucha tristeza, pero ya ni modo (...) se portaron amables, pero no hubo solución”, detalló el actor Miguel Martínez.

El robo ocurrió en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la CDMX. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

“No es la bronca contra el lugar, se sabe que el valet parking es aparte (...) me acordé de eso que traía en el coche. No hubo solución ni me dieron una razón, tampoco habrá justicia, quieren pruebas de algo que estaba, se los pedí de la manera más amable, pero de todos modos no va a aparecer”, explicó el actor.

“El mensaje de todo esto es que no dejen su carro en el valet porque no es la primera vez que me pasa”, finalizó Martínez, visiblemente decepcionado.

¿En qué lugar de Polanco sufrió robo Miguel Martínez?

Miguel Martínez contó en sus redes sociales que el robo que sufrió por personal del valet parking fue en el restaurante Salvaje, ubicado en Presidente Masaryk, una de las avenidas más lujosas de Polanco.

El lugar ofrece un menú de comida japonesa. A pesar de que fue en este sitio donde hurtaron las pertenencias del actor, él pidió que no dejen de acudir a este sitio, solamente que no dejen su automóvil con el personal que le busca estacionamiento.