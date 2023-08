¿Quién es Mauricio Garza, conductor de ‘La Casa de los Famosos’ que discutió con Apio Quijano?

Aparte de Galilea Montijo, La Casa de los Famosos México cuenta con la participación de otros cinco conductores, entre los que se encuentra Mauricio Garza. Durante la post gala de la octava eliminación, el presentador tuvo una breve discusión con Apio Quijano.

Actualmente, de las 14 celebridades que entraron en junio a La Casa de los Famosos México, solamente quedan seis integrantes que compiten por un premio de cuatro millones de pesos.

El reality show cuenta con ciertos días en los que hay galas de eliminación o nominación, previo a estos eventos existe una pregala en la que Mauricio Garza tiene una participación.

Mauricio Garza se dedica a la televisión mexicana. (Foto: Instagram / @mauriciogarza_)

¿Quién es Mauricio Garza?

Mauricio Garza es un actor, comediante y presentador de televisión que nació en 1992 y es originario de Monterrey, Nuevo León. Aunque no se tiene conocimiento de la universidad a la que asistió, se sabe que estudió comunicación.

Desde edad temprana ha participado en diversas producciones de televisión. Por ejemplo, a los 12 años, en 2004, participó en un reality show llamado Código F.A.M.A en el que compartió créditos con Diego Boneta, Jesús Zavala y María Chacón.

Desde joven Mauricio Garza ha salido en televisión. (Foto: Captura de pantalla)

Tras su participación en aquel programa, Garza formó parte de producciones como La Rosa de Guadalupe y Amar de Nuevo. En 2015, el actor apareció en algunos capítulos de la serie El Señor de los Cielos.

Sin embargo, su saltó a la fama en la televisión mexicana ocurrió en 2016 con su papel protagónico en la serie de 40 y 20, en la que actuó con Jorge Van Rankin y Michelle Rodríguez. Cinco años después tuvo una breve participación en el reality ¿Quién es la Máscara?

Actualmente, Mauricio Garza continúa con sus labores dentro de la televisión mexicana y, junto con Cecilia Galliano, es uno de los conductores de la pre y postgala de La Casa de los Famosos México.

¿Cómo fue la discusión entre Mauricio Garza y Apio Quijano?

Tras la octava y penúltima eliminación de La Casa de los Famosos México, Mauricio Garza tuvo una breve discusión con uno de los eliminados de ‘team infierno’: Apio Quijano.

El encuentro ocurrió cuando Quijano se unió a la post gala para hablar sobre la situación actual del programa. Mientras el integrante de Kabah daba sobre su opinión sobre el ‘team infierno’, Mauricio Garza lo interrumpió.

“Bueno, pero ‘La Jefa’ preguntó… ¿Qué?”, intervino Garza, aunque no completó su idea. Mientras hizo una pausa, Apio Quijano le respondió en un tono burlón: “Me interrumpiste para una tontería, ¿cómo sigues trabajando aquí, Mauricio?”.

Mauricio Garza y Apio Quijano tuvieron una breve discusión. (Foto: Instagram / @apioquijano / @mauriciogarza_)

En eso, Mauricio trató de seguir con su intervención, pero Apio le contestó en tono de broma que se detuviera y preguntó: “¿Para eso me invitaron aquí?”. En ese momento, Garza aseguró que si el cantante se quería ir, podía hacerlo.

“Aquí no van a andar amenazando, la verdad”, agregó Mauricio y enseguida Quijano le respondió. “No, pues, a ver si llego y te voy a decir un comentario porque me invitas, me interrumpes y no dijiste nada”.

Garza arremetió asegurando que desde que llegó el Kabah, siente que lo ha amenazado: “desde la primera vez que llegaste aquí, lo hiciste amenazándome”.

Ante el comentario de Garza, Apio Quijano se quejó explicando que desde el inicio del reality show Mauricio lo ha criticado.

Garza respondió que Apio “está en un juego” y que él solamente era el conductor que estaba haciendo sus deberes.

“Yo soy el conductor, yo por eso no entré ahí. Uno porque no me interesa y dos porque tú estás en un juego en el que te expones a eso (refiriéndose a ser criticado como lo comentó Apio Quijano)”, puntualizó.

Durante el encuentro, Cecilia Galliano intentó calmar a ambas celebridades y logró hacerlo al final preguntándole a Apio Quijano sobre La Casa de los Famosos México.

¿En qué acabó la discusión entre Mauricio Garza y Apio Quijano?

Aunque no se mostró otra interacción entre Mauricio Garza y Apio Quijano, el pasado 31 de julio el actor publicó un comunicado en el que pidió disculpas por su reacción.

“El día de ayer, durante la post gala de VIX sucedió una situación que se salió de mis manos. Mis acciones pusieron en una posición incómoda a mis compañeros de trabajo, a ustedes, el público, y en especial a Apio Quijano, a quien le extiendo por este medio una disculpa”, escribió el actor.

Aseguró que reconoce que su comportamiento no fue el adecuado. Sin embargo, hasta el momento Apio Quijano no se ha pronunciado al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el integrante de Kabah ha compartido extractos de su discusión con Mauricio Garza.