¿Galilea Montijo estaba borracha en ‘La Casa de los Famosos’? Esto explicó la conductora

Galilea Montijo, la conductora de La Casa de los Famosos, fue tendencia en redes sociales durante la pasada eliminación en el reality show que tuvo a Raquel Bigorra como expulsada, ya que los usuarios notaron que le costaba trabajo hablar, por lo que la acusaron de ir a trabajar con unas copas de más.

Ante los rumores de que supuestamente estaba borracha, la comunicadora reaccionó durante la emisión del programa Hoy, en donde reveló la verdadera razón de sus problemas de dicción en la gala. “Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa”, fue la forma en que comenzó a referirse a la polémica.

“Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, injerto de hueso”, detalló.

Por tal razón, en medio de las grabaciones se sintió incómoda porque sintió que se le despegó. “Como que tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, entonces tenía mucho miedo de dar el Laura Bozzaso, que se saliera la prótesis que traigo”, añadió.

Así como en tono de broma pidió permiso a los productores del matutino para arreglar su emergencia dental, también le mandó un mensaje a la gente “que se preguntaba: ¿y a esta qué le pasa?”.

“Una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agüita de Jamaica pero nunca en el trabajo. La verdad me da mucho miedo, y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría, entonces, nada más una disculpita para todos los que lo pensaron”.

Galilea Montijo tuvo problemas para hablar en la última emisión de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @galileamontijo)

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en ‘La Casa de los Famosos’?

Durante la transmisión el pasado domingo a Galilea se le notaba con problemas para hablar, ya que lo hacía con una dicción más lenta, y le costaba pronunciar algunas palabras y articular correctamente.

Por esa razón, usuarios hicieron comentarios como que “habla como borracha” y calificaban la situación de “vergonzosa” al afirmar que no podían entender lo que estaba diciendo.

Esa incomodidad también la vivía Montijo, quien en algún momento se llevó las manos a la boca mientras expresó que babeaba o miró al techo en señal de hartazgo. Finalmente le agradeció a su compañero Diego de Erice, quien la apoyó ante las cámaras.