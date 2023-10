¿Quién es Allisson Lozz, exactriz y emprendedora, y por qué se retiró de la actuación?

Una de las actrices de telenovelas infantiles y juveniles más recordadas es Allisson Lozz, quien en 2009 anunció su retiro de la televisión y la vida pública para dedicarse a sí misma y su familia. Ahora, reapareció sosteniendo un cheque con una cifra millonaria.

A través de sus redes sociales, donde permanece activa como una cuenta de negocios, compartió una serie de historias en donde se le ve en un evento, sosteniendo un cheque por la cantidad de un millón 463 mil pesos, acompañado de una reflexión.

“Simplemente todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando 4 días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”, dijo Lozano.

El evento al que asistió la ahora beauty influencer fue de la empresa de productos cosméticos y de belleza Farmasi, donde cuenta con un equipo llamado Imperio Farmasi, para premiar a todos aquellos socios que alcanzaron ventas de más de un millón de pesos.

Allisson Lozz participó en un evento de la empresa Farmasi. (Foto: Captura de pantalla / Instagram / @allisson.gtz)

¿Quién es Allisson Lozz?

Allisson Marian Lozano Núñez, conocida artísticamente como Allisson Lozz, es una exactriz y empresaria que actualmente tiene 31 años. Es originaria de Chihuahua.

Cuando tenía 10 años fue participante de primera edición de Código F.A.M.A., misma que le dio proyección para, en 2003, tener su primer papel en una telenovela infantil: Alegrijes y Rebujos, donde dio vida a Allisson Rebolledo, una villana infantil.

Apenas un año después alcanzó su primer protagónico en Misión S.O.S, producción en donde compartió créditos con Diego Boneta, Maribel Guardia y Guillermo Capetillo, por mencionar algunos.

También tuvo algunas participaciones en Rebelde (2004), La energía de Sonric’slandia (2005), Nace una estrella (2006) y La Rosa de Guadalupe (2008). Posteriormente, empezaron a integrarla a proyectos más enfocados a público juvenil.

Otras de las telenovelas en donde salió fueron:

Las dos caras de Ana (2006).

(2006). Al diablo con los guapos (2007).

(2007). En nombre del amor (2008).

Allisson Lozz con su coprotagonista de la telenovela 'Al diablo con los guapos', Eugenio Siller. (Cuartoscuro / Ricardo Castelan)

¿Por qué se retiró Allisson Lozz de la actuación?

A pesar de que tenía una carrera en ascenso dentro de la actuación, después de su participación en la producción En Nombre del Amor, que concluyó en 2009, anunció su retiro de la actuación y las pantallas.

En un principio existieron diversos rumores sobre los motivos que la llevaron a cambiar el rumbo de su vida, aunque Lozano se ha sincerado en más de una ocasión y revelado que, en realidad, el mundo del espectáculo no le gustaba y estaba recibiendo mucha presión para su edad.

La última telenovela en la que participó habría sido la detonante para que decidiera retirarse de los reflectores y la pantalla, pues recibió malos tratos en ella según ha contado.

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta (En nombre del amor) no fue una de ellas (…) la realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años”, señaló en una transmisión en vivo a través de redes sociales hace un tiempo.

Allisson Lozz dejó la actuación en 2009. (Ricardo Castelan)

Además, aseguró que a ella nunca le gustó la fama ni ser reconocida, pues todo era una cuestión superficial.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”, aseguró en aquella ocasión.