Maribel Guardia revela que ‘platicó’ con su hijo Julián: ‘Me habló de mi muerte’

Aunque Maribel Guardia aseguró hace algunas semanas que se alejaría de los escenarios tras la muerte de Julián Figueroa el pasado 9 de abril, recientemente estuvo como conductora invitada en un programa, donde reveló que su hijo la visitó.

La actriz fue invitada al programa Hoy tras la ausencia de Andrea Legarreta, quien actualmente está enfrentando un duelo por la muerte de su madre.

En un espacio del matutino, Maribel Guardia fue cuestionada por cómo es que ha sobrellevado el fallecimiento de su único hijo, al que tuvo con Joan Sebastian, y si bien dijo que no ha sido fácil, tiene que seguir porque es lo que hubiera querido Julián.

“Pues sí, hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, porque te puedes quedar tirada revolcándote del dolor, pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida porque sé que es lo que hubiera querido mi Julián”, dijo en primera instancia.

Julián, hijo de Maribel Guardia, falleció en abril de este año. (Instagram / @maribelguardia)

Maribel Guardia asegura que platicó con su hijo Julián, ¿qué le dijo?

Maribel Guardia compartió que tuvo una experiencia con el joven, con quien pudo conversar y este le reveló a su madre cuándo y cómo es que iba a morir, aunque no quiso entrar en detalles porque era algo que no le había contado a nadie.

“Tuve una experiencia hermosa con mi hijo, porque lo vi, era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente y hasta me habló de mi muerte, no les voy a contar eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño (José Julián), que es algo muy preciado para mí”.

Así ha enfrentado Maribel Guardia el duelo tras la muerte de su hijo

Al salir del foro, fue abordada por distintos medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre cómo ha vivido su duelo en los últimos meses.

Maribel Guardia tiene un altar en su casa en honor a Julián Figueroa. (Foto: Instagram / @maribelguardia)

De igual forma, le habló a los reporteros presentes de la experiencia que tuvo con su hijo, y aseguró que cuando llegue el día de su muerte, será muy feliz por reunirse con todos sus seres queridos que ‘se le adelantaron’.

“Cuando murió Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas y un día que estaba rezando el rosario, llegó a mí, lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar, me dijo cuándo me voy a morir (…) él está en mi corazón y va a estar hasta el día que me muera, ese día va a ser un fiestón porque me va a esperar ahí un montón de gente que amo”, señaló.