Maribel Guardia se retirará temporalmente tras muerte de su hijo: ‘Necesito un tiempo’

La noche del pasado 9 de abril falleció Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Y a casi cuatro meses de aquel lamentable suceso, la actriz informó que se tomará un tiempo para descansar y sanar su pérdida.

Días después de la muerte de su único hijo, Maribel Guardia regresó a trabajar en la obra de teatro Lagunilla, Mi Barrio, además de ser presentadora en el programa Esto Ya Es Personal, mismo que recientemente concluyó su primera temporada con 160 programas.

Tras finalizar el talk show, la actriz dio una entrevista para el programa Hoy, donde compartió que, después de lo que ha vivido en los últimos meses, quiere tomarse un descanso, aunque descartó dejar de hacer funciones de teatro.

“Quiero descansar un poco, yo creo que necesito un tiempo; digo, voy a seguir en el teatro pero tener un poquito de tiempo para mí, que ya dejé de hacer ejercicio, en enero me operé la matriz, ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así”, mencionó.

Julián Figueroa habría cumplido 28 años en mayo. (Foto: Instagram / @julian_f.f)

Su programa de TV, el motivo por el que no se dejó caer

La también modelo costarricense se sinceró en la entrevista y aseguró que, si bien regresó muy pronto al teatro, una de sus mayores motivaciones fue el programa de televisión, pues no quería dejarlo ‘abandonado’ a pesar de que había días en los que no se sentía bien.

“Yo no voy a dejar tirado el programa. Es muy duro cuando tienes una perdida tan grande porque lo primero que quieres es no pararte de la cama, no salir de tu casa, no quieres ya saber nada (…) continuar es un reto enorme. Es lo que les he recomendado a las personas que han pasado por un dolor tan grande, que hay que continuar viviendo”, aseguró.

Maribel Guardia dijo que la pérdida de Julián ha sido muy difícil de asimilar

La actriz admitió que todavía no logra asimilar la pérdida de su hijo, pero confía en que día con día saldrá adelante. “Todavía no aterrizo, todos los días es confrontarlo, entenderlo y asimilarlo, creo que Dios me va a dar fortaleza; me la tiene que dar todos los días para continuar”.

Además, compartió que las cenizas del joven cantante se quedarán en su casa, y agradeció todos los recuerdos que tiene con su hijo, fallecido a los 27 años.

“Hay que hacer honor, en este caso a la vida de mi precioso hijo (…) Gracias a Dios fue un regalo enorme y sigue siendo su luz, está conmigo. Se llevó un pedacito de mi corazón y el otro pedazo está lleno de su luz, de sus recuerdos preciosos, de toda la etapa que viví como madre con él”.