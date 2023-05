Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa: ‘Feliz Día del Niño, suspiros al cielo’

“Te amaré por siempre”, escribió la actriz Maribel Guardia en una publicación en sus redes sociales en la que recordó a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril a los 27 años de edad. Fue el único hijo que tuvo con Joan Sebastian.

Desde el fallecimiento del actor y cantante, Maribel Guardia ha publicado diferentes videos en los que lo recuerda, uno de los más recientes fue un adelanto de la película Centurion: The Dancing Stallion, en la que él actuó.

Este 30 de abril la conductora publicó en sus redes sociales un video en el que habló de diferentes etapas de su niñez.

En algunas de las fotografías, la celebridad fallecida aparece posando con Maribel Guardia, Marco Chacón y con su padre Joan Sebastian cuando era pequeño, el clip viene acompañado de la canción ‘El Día en Que Te Perdí' interpretada por Julián Figueroa en 2019.

Maribel Guardia publicó algunas fotografías de la infancia de Julián Figueroa. (Foto: Instagram / @maribelguardia)

Asimismo, aparte del video la conductora escribió un mensaje en la descripción de la publicación:

“Feliz Día del Niño. Gracias por las sonrisas, los besos y los momentos que quedarán tatuados eternamente en mi corazón y en mi alma. Te amaré por siempre Julián Figueroa, suspiros al cielo”, se sinceró Maribel Guardia en su Instagram.

Maribel Guardia hizo una recopilación de fotografías de Julián Figueroa. (Foto: Instagram / @maribelguardia)

La publicación recibió mensajes de consuelo por parte de algunas celebridades como Ángela Aguilar, Ana Bárbara, Lorena Herrera, Valeria Cuevas, entre otras.

La conductora Andrea Legarreta también comentó la publicación: “¡La mejor mamá que le pudo tocar! ¡Y siempre ese niño precioso! ¡Por siempre juntos reina hermosa! Sus almas unidas por la eternidad, abrazos con amor”, escribió la mexicana.

Andrea Legarreta comentó la publicación de Maribel Guardia. (Foto: Instagram / @andrealegarreta)

¿Qué le pasó a Julián Figueroa?

Julián Figueroa falleció en su domicilio en Ciudad de México. Su mamá Maribel Guardia relató que fue encontrado inconsciente en su habitación, mientras ella estaba en el teatro.

Al lugar acudió un médico, el cual confirmó lo que indicaban los primeros reportes: murió debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular:

“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos... Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie”.

En vida, Joan Sebastian le compuso una canción llamada ‘Julián’, donde le dice: “Este vals es para ti, para ti, Julian, báilalo, disfruta de capo y coda, en tu graduación y el día de tu boda… este vals es para ti, para ti, Julian, yo también lo voy a estar celebrando, desde algún rincón, te miraré bailando”.