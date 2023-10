¿Quién fue Keith Jefferson, actor de ‘Django Unchained’, que murió a los 53 años?

El actor Keith Jefferson murió a los 53 años meses después de compartir el diagnóstico de un cáncer en sus redes sociales. Jamie Foxx, quien fuera uno de los grandes amigos del también productor, locutor y entrenador de actuación, se despidió de él previo al funeral que se le realizará en Houston, Estados Unidos, el próximo 21 de octubre.

“Keith, no has sido más que gracia absoluta toda tu vida, tu corazón es puro, tu amor es inconmensurable, eras un alma increíble”, escribió Foxx al compartir imágenes de ambos. Se conocieron en la universidad y su primer trabajo juntos se remonta a los años 90, cuando apareció en The Jamie Foxx Show.

Asimismo, Jamie compartió la dificultad de para mirar las fotos y revivir los recuerdos que compartieron en el set y fuera de él. “Todos te extrañaremos mucho. Esto tardará mucho en sanar”, añadió.

Jamie Foxx se despidió en redes del actor Keith Jefferson. (Foto: Instagram @iamjamiefoxx)

¿Quién fue el actor Keith Jefferson?

Jefferson nació el 7 de abril de 1970. De acuerdo con iMDB, fue atleta al competir en disciplinas como futbol, atletismo y basquetbol cuando estudiaba la secundaria en Eisenhower.

Se graduó de la licenciatura en teatro musical en la US International en San Diego. También hizo una maestría en actuación de la Universidad de Arizona.

El primer papel de su carrera como actor fue en Boys on the Side (1995) y posteriormente sumó títulos como Relative Opposites, Dad Stop Embarrassing Me!, You Too, Bosch: Legacy y Day Shift. En teatro participó en las obras Big River, Othello, Superior Donuts y Piano Lesson.

Fue elegido por Quentin Tarantino en varios de sus proyectos como Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019). Su representante aseguró que tenía varios proyectos en puerta.

En agosto pasado compartió una publicación desde el hospital en donde habló sobre su cáncer. “Cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez tuve que parar, hacer una pausa y no quería compartirlo con nadie”, escribió.