Muerte de Cecilia Priego: Cáncer de la actriz se ‘aceleró’ tras el COVID; ‘No me quiero ir en pedazos’

“Ha sido un proceso complicado... una batalla”: la actriz tabasqueña Cecilia Priego compartió en febrero de este año los retos que había enfrentado durante su diagnóstico de cáncer, así como sus ilusiones porque creía haber pasado la enfermedad.

La actriz de teatro, cine y televisión murió este 30 de septiembre a los 36 años, es recordada por su actuación en producciones como Lo que callamos las mujeres, A cada quien su santo, además de pequeños papeles en La reina del sur y Ámsterdam, de HBO.

Cecilia era directora operativa de la compañía Teatro en 30, la cual informó sobre su pérdida: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra directora operativa: Cecilia Priego. La familia Teatro en 30 lamenta su partida y ofrece sus condolencias a su familia y seres queridos. Su memoria vivirá en nuestros corazones para siempre. Vuela alto, Ceci.”

La intérprete era hija del cantante Freddy Persa, también originario de Tabasco, quien en 2021 participó en el reality show La Voz Senior en el equipo de Yahir; y de la exmodelo y estilista Everarda Gaspar.

Cecilia Priego era directora operativa de Teatro en 30. (Foto: Teatro en 30).

¿Qué enfermedad tenía Cecilia Priego?

Aunque no se reveló oficialmente la causa de su muerte, la actriz había estado lidiando con una grave enfermedad desde hace un tiempo.

Su papá, Freddy Persa, escribió en Facebook un mensaje a su hija: “dos veces venciste esta enfermedad, siempre disfrutando tu vida, tu trabajo, ese profesionalismo y amor que le tienes al teatro... Hoy se cierra el telón para ti en la tierra”.

Todo comenzó en 2019, cuando fue a una revisión de rutina con la ginecóloga y le comentaron que al parecer había algo raro, por lo que le dieron un tratamiento: “me dice que hay algo, pero no me dan una certeza de hacerme una biopsia”, relató en una charla con el canal de YouTube Ardura MX Conversa.

En enero de 2021, Cecilia se enfermó de COVID, y para marzo comenzó con muchos dolores abdominales, así que fue al ginecólogo de nuevo y le hicieron una biopsia, y le diagnosticaron cáncer cervicouterino en primera etapa.

En ese entonces el médico le explicó lo que estaba sucediendo en su cuerpo: “normalmente esta lesión está estacionada, pero se desarrolla en las mujeres de 50 a 70 años, es cuando aparece, me dijo ‘lo que pasó es que el COVID te lo aceleró'”.

Cecilia Priego en 'A cada quien su santo'. (Foto: Instagram / soyceciliapriego).

Cecilia contó que ella siempre había pensado que no podría tener hijos, aunque sí soñaba con ello, no esperaba que tuviera que vivir una histerectomía, un procedimiento quirúrgico en la cual se extirpa el útero: “Fue un balde de agua frío, se me está quitando la oportunidad de algo que yo quería”.

El médico le explicó que lo que se requería era “garantizarle vida”. Así que le realizaron la cirugía en abril de 2021, ya que el cáncer ya estaba en el cérvix. “En ese momento lo que más me retumbaba era no poder tener hijos”.

Luego de esa “victoria” de 2021, en 2022 empezó a sentirse mal de nuevo, “mucho dolor, lo relacionaban con la cirugía, ya en junio no aguantaba”.

Cecilia Priego murió luego de enfrentar una enfermedad por varios años. (Foto: Instagram / @soyceciliapriego).

Conforme pasó el tiempo, en agosto de ese año, la tuvieron que internar por el malestar y encontraron que el cáncer estaba de regreso y podría perder un riñón.

“En esta segunda ocasión fue cuando más miedo había tenido, a que fuera metástasis, mi primer pensamiento fue ‘yo no me quiero ir en pedazos, ya me quitaron la matriz, luego va a ser el riñón, y otra cosa, yo no quiero eso’”, relató la actriz.

Cecilia comenzó con quimioterapia y radioterapia, además, le pusieron dos bolsas de nefrostomía para ayudar a las funciones de su riñón, “pedí que en mi cuarto quitaran todos los espejos... nunca tuve ese pensamiento de ‘ya me quiero morir’, pero no hablaba ni comía”.

Cecilia Priego salió en telenovelas como 'Pasión Morena'.

La intérprete contó hace siete meses que ya no se veía nada, se sentía mejor y solo faltaba un estudio: “yo estoy confiada y segura en dios que ya la libramos”.

El pasado 18 de agosto, Cecilia rindió protesta como licenciada en Gestión y Promoción de la Cultura: “Confío en Dios que tendré la oportunidad de poder ejercer de manera profesional por el bien de la cultura de mi estado”, escribió en Facebook.

En abril de 2022, la actriz escribió en Instagram sobre ese momento tan doloroso en su vida, la histerectomía: “Me hubiera encantado poder compartirles las fotos y videos de mi primer embarazo... Hoy la vida no me lo permitió, pero si me permite compartir la cicatriz de una de las batallas más fuerte que se me ha presentado”.

Cecilia Priego tuvo una histerectomía en 2021.