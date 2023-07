Jamie Foxx reaparece y habla de sus problemas de salud: ‘Fui al infierno y volví'

“Fui al infierno y volví”, explicó el actor Jamie Foxx en un video que publicó en sus redes sociales en el que habló por primera vez sobre sus problemas de salud que ha estado presentando desde mediados de abril de este año.

Jamie Foxx es un intérprete estadounidense, cuyo verdadero nombre es Eric Marlon Bishop, quien es reconocido por su participación en cintas como The Amazing Spider-Man 2 (2012), Django Unchained (2012), Turno de día (2022), entre otras.

El pasado 11 de abril su hija, Corinne Foxx, reveló en redes sociales que el actor había sido hospitalizado de emergencia debido a una “complicación médica”. En aquel entonces, no dio más detalles al respecto de lo que sucedió con su padre.

Jamie Foxx y su hija Corinne serán los conductores de un nuevo programa de concursos. (Fox / Beat Shazam / Instagram / @corinnefoxx)

¿Qué dijo Jamie Foxx sobre sus problemas de salud?

El pasado 22 de julio, Jamie Foxx publicó un video en sus redes sociales en el que hablaba por primera vez de lo que le sucedió.

“Gracias a todas las personas que mandaron mensajes y rezaron por mí... atravesé algo que pensé que nunca tenía que vivir”, explicó el actor. Asimismo, Jamie Foxx reveló que quiso mantener en privado su situación médica para evitar que sus fanáticos no lo recuerden como el intérprete que es:

“Sé que muchas personas esperaban más actualizaciones y saber más, pero no quiero que me vean así. Quiero que me vean riéndome, teniendo un buen rato, contando un chiste, haciendo una película. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo iba a lograr”, explicó el actor.

Foxx aseguró que fue gracias a su hermana y su hija que se encuentra con vida y agradeció al personal médico por todo el apoyo. A pesar de ello, el intérprete no reveló las causas detrás de su hospitalización; sin embargo, desmintió los rumores que apuntaban que se había quedado ciego o paralizado.

Jamie Foxx agradeció el apoyo de su familia. (Foto: Instagram / @iamjamiefoxx)

También, Jamie aseguró que se encuentra en condiciones de trabajar en un nuevo proyecto, aunque no reveló de qué se trata:

“Fui al infierno y volví, mi recuperación tuvo complicaciones, pero estoy de regreso y soy capaz de trabajar... quiero decir que amo a todo el mundo y estoy agradecido por todo el amor que recibí”.

El intérprete del villano ‘Electro’, puntualizó en su video que fue un proceso complejo el que tuvo que atravesar: “si me ven afuera y empiezo a llorar, es porque fue difícil”. El clip viene acompañado de un mensaje de agradecimiento para sus seguidores:

“Mil millones de gracias a todos... Ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y dios me ayudaron a sobrevivir”.

Jamie Foxx compartió un video en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @iamjamiefoxx)

¿Qué le pasó a Jaime Foxx?

Lo único que se tiene de conocimiento fue que el actor fue hospitalizado en abril, ante aquella situación varios fanáticos especularon sobre la gravedad de su estado de salud.

A pesar de ello, Corinne Foxx aseguró a mediados de mayo que su padre había sido dado de alta y se encontraba en recuperación:

“Actualización de la familia: Estamos tristes por ver lo que los medios han ‘desatado’. Mi padre salió del hospital hace semanas, se está recuperando”, explicó Corinne en una publicación de Instagram.

A finales de mayo, se reveló que Jamie Foxx y su hija serán los conductores de un nuevo reality show musical llamado We Are Family. Asimismo, la plataforma de Netflix estrenó la cinta más reciente del actor llamada They Cloned Tyrone.