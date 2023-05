Jamie Foxx: ¿Qué se sabe de su estado de salud a un mes de estar hospitalizado?

Hoy se cumple un mes de que el actor Jamie Foxx fue hospitalizado por complicaciones en su salud, de las cuales todavía no da detalles su familia.

Hasta hace una semana todo parecía indicar que iba mejorando, aunque personas allegadas a él y su familia indicaron lo contrario. Incluso, aseguran que en los próximos días podría pasar “lo peor” con el actor de Django.

Familia de Jamie Foxx informa hospitalización del actor... y nada más

Su hija, Corinne Foxx, informó a través de un comunicado en Instagram el 11 de abril que su padre Jamie Foxx fue internado de urgencia en un hospital debido a una “complicación médica”, aunque no ofreció más detalles de lo ocurrido.

En aquel momento, el actor se encontraba grabando algunas escenas para la cinta Back in Action, producción de Netflix, de la cual se desconoce fecha de lanzamiento ya que seguía en producción.

“Afortunadamente, gracias a la rapidez y a los buenos cuidados, ya está camino de recuperarse. Apreciamos sus rezos. La familia ruega privacidad durante este tiempo”, escribió Corinne en aquel entonces.

Las semanas posteriores pasaron sin actualizaciones hasta que el 3 de mayo se publicó en la cuenta de Jamie un mensaje agradeciendo todos los buenos deseos de sus seguidores. “Aprecio todo el amor, me siento afortunado”, se lee.

Publicación de Jamie Foxx en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Su salud va empeorando? Esto es lo que sabemos

No obstante, una persona cercana a Jamie Foxx aseguró a Radar Online que, si bien esperaban que su salud mejorara, la familia ya se estaba preparando para el peor de los escenarios desde el pasado 10 de mayo, pues presuntamente su estado ya estaba muy grave.

“Durante días, fue una situación de mucha incertidumbre, tuvieron que revivirlo. Tiene mucha suerte de estar vivo (...) La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera bien”, aseguró la fuente.

Familia de Jamie Foxx, hermética por respeto

Desde el comunicado de Corinna Foxx no se ha tenido más información acerca de la salud del actor de Spider Man: No Way Home (2021), aunque para todos sus seguidores no es algo nuevo.

Jamie Foxx siempre ha sido hermético con su vida privada. (Foto: Instagram / @iamjamiefoxx)

Jamie Foxx se ha mantenido hermético sobre su vida personal desde los inicios de su carrera, por lo que no compartir detalles sobre su estado de salud tiene que ver precisamente con la forma en que el también cantante ha manejado su trayectoria.

Incluso, durante una entrevista en el podcast Impaulsive, Kevin Hart, quien se dijo gran amigo del actor, aseguró que está mejorando y que su familia no hace pública la información por respeto.

“Están siendo herméticos por razones justas, porque Jamie siempre ha sido una persona privada hasta cierto punto”, dijo Hart en la plática.