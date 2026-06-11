Trump cancela los ataques contra Irán de esta noche por avances en acuerdo de paz

Trump descartó que EU lance ataques contra Irán tras avances en el acuerdo de paz este jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear “con gran dureza” a la República Islámica.

El mandatario señaló en una publicación en redes sociales que tomó la decisión “basándose en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas”.

Trump también sugirió que se han logrado avances en las conversaciones con Irán para extender el frágil alto el fuego, al escribir que las “conversaciones y los puntos finales han sido”, tanto en concepto como con gran detalle, aprobados por Estados Unidos, Israel y otros aliados regionales. No ofreció detalles.

Trump ha afirmado en múltiples ocasiones durante las últimas semanas que las partes en guerra estaban a punto de alcanzar un acuerdo, sin que nada se concretara.

Horas antes, Trump amenazó con lanzar fuertes ataques contra Irán y tomar el control de sus industrias de petróleo y gas, al igual que hizo en Venezuela.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que Estados Unidos golpeará a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE” y que “asumirá el control total” de las industrias de petróleo y gas de Irán, incluida la terminal petrolera clave de la isla de Jarg, en un “futuro no muy lejano”.

Sin embargo, en su nueva publicación, ha descartado los ataques.

Guterres urge a EU e Irán a cerrar un acuerdo para evitar los riesgos de una escalada

El secretario general de la ONU, António Guterres, urge a Estados Unidos e Irán a cerrar un acuerdo de paz “integral y duradero” para evitar los riesgos de una nueva escalada de las hostilidades antes de que se convierta en la reanudación del conflicto.

Así lo explicó este jueves el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de que Washington y Teherán hayan vuelto a intercambiar ataques la pasada noche, por segundo día consecutivo, tras el derribo, por parte de Irán, de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

“El secretario general está profundamente preocupado por la continua escalada de tensión en Oriente Medio, incluidos los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo y de otras regiones que no son parte en el conflicto, así como por el notable aumento de la retórica hostil”, declaró Dujarric.