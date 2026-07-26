¿Quiénes son los Deltas del CJNG? Capturan a seis integrantes en operativo en Zapopan

Una célula compuesta por integrantes de los Deltas, grupo de élite del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue desmantelada en un amplio operativo federal en Zapopan, Jalisco.

La intervención se registró en la Colonia Mirador del Sol, Zapopan, donde se estableció un cerco en las calles Chichenitza, Helios, Tolvov y Av Patria, una zona residencial. Desde temprana hora se reportó que un helicoptero de la Marina sobrevolaba el área.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron tres órdenes de cateo. Fueron detenidos Jeremi Carlos Sánchez Barbosa, Genaro García Zárate, Ángel Daniel Valdez Hernández, Jesús Javier Ruiz Montoya, Eric Daniel Martínez Huerta y un menor de edad.

Se aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores y municiones de diversos calibres, además de dosis de droga sintética, cuatro motocicletas, una camioneta, un vehículo, dinero en efectivo, equipo táctico y equipos de telefonía.

¿Qué es el grupo Delta del CJNG?

De acuerdo a información judicial, los detenidos están relacionados en investigaciones de robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El grupo Delta se compone de integrantes jóvenes en su mayoría, físicamente fuertes, y capacitados en tácticas militares, y fue creado por el considerado nuevo líder del grupo delictivo, Juan Carlos Valencia González, el ‘03’, o el ‘Pelón’.

A últimas fechas, el grupo Delta ha sido el alojamiento de jóvenes reclutados por su capacidad y entendimiento tecnológico para el manejo de drones y dispositivos electrónicos, de acuerdo a las indagatorias.

Entre sus líderes se menciona a Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, quien operando con un alto nivel de violencia en Jalisco y sus estados circunvecinos se encarga del control territorial, dirige la venta de drogas y opera redes de extorsión, en buena parte, desde el complejo penitenciario de Puente Grande.

Pablo Lemus Navarro, confirmó que seis personas fueron detenidas durante el operativo realizado en las colonias Mirador del Sol y La Estancia.

¿Qué dijo Pablo Lemus del operativo?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó a medios de comunicación del operativo y sus resultados, luego de ser abordado al salir de la misa del jubileo del Cardenal Francisco Robles Ortega.

“Estuve en comunicación directa con con el almirante secretario, y con el secretario Omar García Harfuch, para la coordinación del operativo. Fueron seis detenciones las que se lograron; según lo que me explicó el Secretario, era una célula delictiva la que operaba en Zapopan”, explicó.

Previó al mega operativo, también en Zapopan, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía General del Estado de Veracruz y con autoridades de Jalisco, ejecutaron la orden de aprehensión contra de Levi Arguijo Morales, alias “El Comandante Levy”, por el delito de homicidio doloso calificado, quien también es investigado por el delito de extorsión.

Levi Arguijo Morales es identificado como objetivo prioritario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas, ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura.