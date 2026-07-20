Operativo ‘Dos de Bastos’: Decomisan casi 3 mil máquinas tragamonedas en 56 municipios de Edomex

En plazas o centros comerciales de 56 municipios del Edomex, la Fiscalía General de Justicia estatal aseguró dos mil 900 máquinas tragamonedas, requisando también cinco millones 135 mil 942 pesos, lo que equivale a más de cinco toneladas de monedas que estaban en las alcancías al momento del aseguramiento.

Con el operativo ‘Dos de Bastos’, también se detuvieron a cinco personas en flagrancia, en muchos casos, se informó, las máquinas que desarrollan adicción al juego o ludopatía, estaban marcadas con las siglas de los carteles de La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el Centro de Resguardo de Evidencia Criminal se indicó que, de acuerdo a declaraciones de comerciantes, integrantes del crimen organizado llegaban y les instalaban en sus comercios una o dos máquinas tragamonedas y les decían que les iban a dar parte del dinero generado.

¿En qué municipios había más máquinas tragamonedas?

Agrega el informe que en centros comerciales de Ecatepec, Atizapán y Coacalco, por citar algunos, fue el mayor aseguramiento en el que tomó parte el Ejército y Guardia Nacional en conjunto con agentes de investigación mexiquense.

A través de dispositivos insertados en las máquinas, éstas “deciden” hasta cuándo la persona gana dinero, que es la antesala para cometer algún delito, primero menor y posteriormente los adictos a los juegos electrónicos están propensos a realizar conductas ilegales mayores, se dijo.

“Son centros de enganche, las maquinitas las disfrazan como juegos de video, entonces son muy atractivas para los niños, para los adolescentes, ahí los empiezan a enganchar, los empiezan a hacer que formen parte de ciertos grupos.

“Y como empiezan a perder y les generaron ludopatía, les empiezan a financiar el juego y luego para poder pagar esas deudas se los jalan y empiezan con conductas menores de asalto a transeúnte y poco a poco los van elevando”, acentuó la Fiscalía mexiquense.

Las amas de casa también son víctimas de las maquinitas

Se abundó que las amas de casa llegan a perder en estas máquinas tragamonedas el dinero del gasto familiar, por ejemplo, y es cuando los delincuentes les prestan dinero y ya que están “enganchadas” son propensas a convertirse en vendedoras de droga.

En el caso de las tiendas de abarrotes, por citar un ejemplo, donde los delincuentes llegan y les implantan una máquina y luego regresan por el dinero que el aparato genere.

En anteriores años este tipo de máquinas tragamonedas eran importadas; sin embargo, en el municipio de Tultitlán ya fue asegurada una fábrica donde se hacían estos aparatos.

Finalmente, se calcula que cada aparato generaba ganancias ilegales a la delincuencia organizada hasta por cinco mil pesos diarios. Ahora, el dinero decomisado por la autoridad judicial será objeto de extinción de dominio y servirá para atender a los niños que tienen algún padecimiento crónico-degenerativo.