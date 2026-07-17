Edomex da nuevo destino a papel reciclado: Será materia prima para libros gratuitos

La estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez inició con la publicación del acuerdo en la Gaceta del Gobierno el pasado 1 de julio.

TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México convirtió un proceso administrativo en una acción con impacto ambiental y educativo, al entregar 155 toneladas de papel y cartón en desuso a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), donde serán recicladas para producir materiales educativos.

La firma del convenio fue encabezada por la Oficial Mayor, Mónica Chávez Durán, quien destacó que la campaña “Recicla para Leer” permite aprovechar los materiales provenientes de bajas documentales autorizadas y reincorporarlos a una cadena productiva con beneficio social.

La funcionaria señaló que esta estrategia forma parte de una visión de administración pública responsable, en la que los recursos disponibles son utilizados de manera eficiente y con criterios de sustentabilidad.

El material reunido por dependencias y organismos estatales permitirá generar beneficios ambientales como la preservación de 7.75 millones de litros de agua, la protección de 2 mil 325 árboles y un ahorro energético superior a un millón 178 mil kilowatts-hora.

La directora general de la Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez, explicó que el papel es la principal materia prima para la elaboración de libros de texto gratuitos, por lo que su recuperación representa una oportunidad para fortalecer la educación y reducir el impacto ambiental.

La secretaria de Medio Ambiente estatal, Alhely R. Arronis, indicó que este tipo de acciones contribuyen a disminuir la generación de residuos y favorecen procesos de economía circular.

La estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez inició con la publicación del acuerdo en la Gaceta del Gobierno el pasado 1 de julio, documento que autorizó la entrega del papel y cartón generado por bajas documentales para su reciclaje.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Oficialía Mayor, Secretaría de Finanzas, Servicios Educativos Integrados al Estado de México, Instituto de la Función Registral, Sistema Mexiquense de Medios Públicos y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.