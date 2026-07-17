Abogado del ‘exgóber’ de BC dice que es un ciudadano ‘común y corriente’: ‘Todos estamos muy indignados’

El abogado de Ernesto 'N' aseguró que el exgobernador es inocente del delito de huachicol fiscal. (Cuartoscuro)

Tras la detención de Ernesto ‘N’ por presunto huachicol fiscal, el abogado del exgobernador panista de Baja California, aseguró que hay mucho descontento entre la población porque se trata de la aprehensión de un “ciudadano común”.

“El es una persona común y corriente desde que dejo el puesto, hay mucha molestia en Baja California porque habiendo tanta gente que comete el delito de huachicol se van siempre contra la oposición”, dijo Carlos Ramón Nava en entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva.

Nava contó que tras enterarse de la detención del exgobernador se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía local y solo vio a Ernesto ‘N’ cuando lo bajaban de un vehículo, pero no le permitieron hablar con él.

“Hay muchos problemas graves en Baja California, él es socio de una empresa, pero no firma nada y solo se dedica a transportar productos”, agregó el defensor.

Abogado de Ernesto ‘N’ acusa que su detención es un ‘distractor político’

El abogado de Ernesto ‘N’ dijo que no es casualidad la detención del exgobernador panista durante la misma semana en la que se revelaron los audios de Marina del Pilar Ávila.

“Es un distractor luego de los audios difundidos de Marina del Pilar porque nunca voltean del lado de Morena sino de la oposición. Es un buen distractor para ellos”, dijo.

Nava agregó que el exmandatario estatal es inocente y tendrá que demostrar que son falsos los señalamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo en su contra al acusar que se trata de la red más grande que se ha detectado.

“El es una persona común y corriente desde que dejo el puesto, hay mucha molestia en Baja California porque habiendo tanta gente que comete el delito de huachicol se va siempre contra la oposición”, añadió.

¿Qué está pasando en Baja California?

Durante esta semana se dieron a conocer los audios de la gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila, quien negocia con autoridades de EU para recuperar su visa.

En una de las llamadas, la mandataria estatal se ofreció a dar información de lo que ocurre en las reuniones de seguridad y así cooperar con Estados Unidos.

Mientras que en uno de los audios más recientes, se escucha a la gobernadora pactar una reunión con el FBI y autoridades de EU para reunirse en Panamá a finales de agosto.

La mandataria estatal reconoció la autenticidad de los audios, pero aseguró que no compartió información sensible y acusó que se trató de una trampa del exgobernador de Morena, Jaime Bonilla, quien la habría contactado con personal que le ayudaría a recuperar su visa, la cual le fue retirada desde mayo de 2025.

Sin embargo, Jaime Bonilla negó que le haya tendido una trampa a la mandataria estatal y, en cambio, aseguró que en Baja California se vive una crisis de inseguridad sin precedentes.