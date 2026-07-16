Detienen a Ernesto ‘N’, exgobernador panista de Baja California, por caso de huachicol fiscal

Ernesto 'N' fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad al estar relacionado con huachicol fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenido Ernesto ‘N’, exgobernador panista de Baja California, fue detenido por el delito de huachicol fiscal este jueves 16 de julio.

“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando”, dice la publicación de la Fiscalía.

La detención ocurrió la tarde de este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Debido a la obtención de una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, el político de extracción panista se mantiene asegurado en un Ministerio Público Federal.

Ernesto “N” gobernó Baja California durante el periodo de 1989 a 1995.

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