Conagua alerta por potencial ciclón en Baja California: ¿Cuándo se formará y en dónde se ubica?

La temporada de lluvias ya inició en nuestro país y Conagua vigila zonas donde se podrían formar ciclones tropicales. (Cuartoscuro).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila un área de baja presión al suroeste de la península de Baja California, ya que en los próximos siete días se podría convertir en un ciclón tropical.

Detalló que la probabilida de que se convierta en un ciclón tropical es del 80 por ciento. Hasta ahora, por la temporada de huracanes, se han formado ‘Arthur’, ‘Amanda’, ‘Boris’ y ‘Cristina’, que no han evolucionado a huracanes.

Según la Conagua, se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales en el océano Pacífico y en el Atlántico, entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que uno o dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.

La tercera semana de junio se reportó la formación de un frente frío fuera de temporada, que ocasionó fuertes lluvias y chubascos en varias zonas del país.

Los sistemas frontales se forman cuando una masa de aire frío ‘choca’ con una masa de aire cálido.

La consecuencia es que genera lluvias fuertes, tormentas eléctricas y caída de granizo, junto con fuetes ráfagas de viento.

Temporada de huracanes 2026: ¿Cuántos se formarán y afectarán a México?

La temporada de huracanes inició en mayo y termina en noviembre, cuando los frentes fríos se hacen presentes en nuestro país.

El Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, detalló en el Pacífico serán entre 4 y 5 ciclones los que podrían alcanzar la categoría de huracanes.

Las autoridades meteorológicas también informaron que para los próximos meses, se esperan más huracanes que el promedio histórico en el océano Pacífico, debido al regreso del fenómeno conocido como El Niño.

El SMN prevé que El Niño comenzará a tener efectos y presencia entre mayo y julio y podría fortalecerse durante el pico de la temporada de ciclones, entre agosto y octubre.