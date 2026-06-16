Potencial ciclón ‘Uno’ se forma en el Golfo de México: ¿Dónde impactará y qué estados afectará?

SMN prevé que el ciclón Uno evolucione a tormenta tropical en las próximas horas. (Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación del potencial ciclón tropical ‘Uno’ sobre la región del Golfo de México.

El sistema ‘Uno’ se ubica cerca de la frontera norte del país. Su centro se localiza en tierra, a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, y a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, en Estados Unidos.

‘Uno’ avanza hacia el noreste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de hasta 65 kilómetros por hora.

¿Qué afectaciones provoca ‘Uno’ en México?

Las extensas bandas nubosas del potencial ciclón tropical ‘Uno’ ya interactúan con el territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Nuevo León y Tamaulipas.

Además, para la costa de Tamaulipas se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados de oleaje de uno a dos metros de altura.

Las autoridades meteorológicas emitieron una advertencia debido a que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados afectados.

Prevén que ‘Uno’ se aleje de las costas mexicanas

De acuerdo con el SMN, el fenómeno continuará su desplazamiento hacia el noreste y se alejará gradualmente de las costas mexicanas.

Se prevé que durante la mañana del 17 de junio evolucione a tormenta tropical y se ubique a unos 370 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, sobre el mar. Posteriormente, tocaría tierra nuevamente y se degradaría a depresión tropical sobre el sureste de Estados Unidos el 18 de junio.

Sin embargo, las lluvias persistirán en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila durante los próximos dos días.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones en las zonas afectadas.

También exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las indicaciones preventivas emitidas por Protección Civil.

La formación de ciclones tropicales es un fenómeno habitual en esta época del año en el Caribe mexicano o en los territorios costeros del Pacífico. Los estados más afectados por ciclones en México son Baja California Sur y Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.