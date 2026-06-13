Después de la tormenta, no vendrá la calma: Habrá más lluvias intensas HOY en estas entidades

Las fuertes lluvias seguirán haciendo de las suyas este sábado 13 de junio. Y es que el viernes llovió tanto en la Ciudad de México, que se inundó el Hospital Psiquiátrico de San Fernando.

Incluso, debido a las fuertes lluvias, la Secretaría de Marina (Semar) cerró puertos en Matamoros, Tamaulipas y en Veracruz.

Después de la tormenta, no vendrá la calma, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en su pronóstico que para este día se prevé que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ocasione lluvias puntuales intensas en Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

También se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Tabasco, Oaxaca e Hidalgo; puntuales fuertes en Quintana Roo, Tlaxcala y Nuevo León.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también informó que se esperan intervalos de chubascos en Yucatán.

Onda de calor en México: ¿Qué estados ‘se derretirán’ este sábado?

Aunque las lluvias refrescarán a la mayor parte del país, en otras localidades hay una onda de calor que ocasionará temperaturas de hasta 45 grados centígrados, según Conagua.

Los estados afectados por la onda de calor son:

Baja California, Sonora y Sinaloa, donde se prevén más de 45 grados centígrados.

Chihuahua, Coahuila y Durango, donde habrá de 40 a 45 grados centígrados.

Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estas entidades habrá de 35 a 40 grados centígrados.

Finalmente, habrá de 30 a 35 grados centígrados en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

¿Cuál es el clima para la CDMX este fin de semana?

La Conagua informó que para la CDMX se pronostica que por las mañanas haya cielo medio nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas altas del Valle de México; cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX.

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 grados centígrados y la máxima de 23 a 25 grados centígrados.