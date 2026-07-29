EU se la devuelve a Irán y lanza misiles tras ataques en Jordania: ‘Saben lo que se avecina’, dice Trump

Donald Trump amenazó a Irán con la respuesta militar, luego de que bombardearan bases estadounidenses en Jordania.

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán en respuesta a los ataques contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio, intensificando un conflicto que se ha extendido por toda la región.

Estados Unidos atacó decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, “incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas”, según informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación del miércoles por la noche en X.

“Los ataques tenían como objetivo reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo”, añadió el mando.

Aunque el Comando Central describió los ataques como una “oleada intensa”, no había indicios de que la última operación hubiera tenido como objetivo puentes clave u otra infraestructura civil que pudiera señalar una expansión importante de la campaña militar estadounidense.

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora nos toca a nosotros”, dijo el presidente Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles por la tarde. “Saben lo que se avecina. Nos piden que no lo hagamos”.

EU acusa a Irán de romper la tregua

Estados Unidos e Irán habían suspendido el intercambio de ataques a finales de la semana pasada en un intento por impulsar las conversaciones diplomáticas y poner fin a la guerra que se prolongaba desde hacía meses. Sin embargo, esa tregua terminó el martes por la noche cuando la Guardia Revolucionaria llevó a cabo un ataque sorpresa, disparando varios misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que todos los misiles entrantes fueron interceptados, pero el ataque provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo, ya que los mercados temían un retorno a una guerra total.

La reanudación de las hostilidades se produjo apenas unas horas después de que Trump afirmara que Washington y Teherán estaban progresando en las conversaciones y que prefería un acuerdo con Irán a ordenar más ataques. El miércoles por la mañana, tras los ataques iraníes nocturnos, el presidente adoptó un tono beligerante y declaró a un reportero de Fox News en una entrevista telefónica que tenía la intención de responder con contundencia.

En lugar de disminuir, la guerra con Irán parece estar intensificándose.

Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron el martes a milicias respaldadas por Irán en Irak, después de que Riad anunciara haber neutralizado drones lanzados por grupos iraquíes contra sus instalaciones petroleras. Los milicianos hutíes, también respaldados por Irán, atacaron embarcaciones en Yemen en el Mar Rojo.

En Egipto, se produjeron incendios a bordo de dos buques de gas natural licuado en el puerto de Damietta, en lo que parece ser el primer ataque en territorio egipcio desde el inicio de la guerra. Una empresa de seguridad afirmó que los buques habían sido alcanzados por drones.

Los precios del petróleo se moderaron durante la breve tregua, pero volvieron a subir el miércoles por la mañana tras las amenazas de Trump. El crudo se mantuvo prácticamente sin cambios después de que Estados Unidos anunciara una nueva ola de huelgas. El Brent cotizó cerca de los 90 dólares por barril tras haber subido casi un 8 por ciento en la sesión anterior.

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos e Irán estaban cerca de un acuerdo, a pesar de que Teherán ha negado estar participando en conversaciones activas con Washington.