EU sanciona a empresas de Irán que hacían ‘chanchullos’ en Estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán mantienen la pelea por hacerse del control del Estrecho de Ormuz. (Foto: Vía Bloomberg)

Estados Unidos impuso sanciones a dos empresas iraníes que cobran por el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz, en un intento por debilitar el control de Teherán sobre esta vía marítima vital, en un momento en que se reanudan las hostilidades entre ambos países.

El Departamento del Tesoro anunció este miércoles nuevas sanciones contra Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, alegando que obligan a los buques comerciales a adquirir un ‘seguro’ marítimo obligatorio para transitar por el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos, que ha bloqueado los puertos de Irán como parte de su esfuerzo por presionar a Teherán para que capitule, también sancionó a ocho empresas que operan buques de “flota paralela” que transportan petróleo iraní.

La pelea por el control de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses han intentado repetidamente arrebatar el control del estrecho al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán cerró de facto la vía marítima después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra la República Islámica a finales de febrero, lo que provocó un fuerte aumento de los precios mundiales de la energía.

El estatus de esta vía fluvial ha sido el eje del prolongado conflicto entre Estados Unidos e Irán. Teherán ha intentado afianzar su control sobre el estrecho de Ormuz, exigiendo que los buques obtengan su permiso para transitar por él y disparando contra aquellos que no lo hacen.

“Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión de la Guardia Revolucionaria Islámica”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

EU reclama a Irán por extorsionar en Ormuz

Estados Unidos ha defendido sistemáticamente que el transporte marítimo comercial debería tener un tránsito sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz, advirtiendo que Irán no tiene derecho a cobrar peajes ni a percibir tarifas por el paso seguro a través de una de las vías navegables internacionales más importantes del mundo.

“Estas nuevas sanciones son la forma que tiene el gobierno estadounidense de redoblar el mismo mensaje que lleva meses enviando a los fletadores y armadores: paguen a Irán por un paso seguro a través del estrecho y podrían ser sancionados”, dijo Claire O’Neill McCleskey, exfuncionaria del Tesoro y cofundadora de la consultora de sanciones Clarity Compliance Consulting.

“Las sanciones dificultarán o imposibilitarán que los buques de carga paguen los peajes bajo el pretexto de un seguro”, declaró Thomas Warrick, exfuncionario de larga trayectoria en la lucha antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional. “Tanto Irán como Estados Unidos se están preparando para una Guerra Fría más prolongada”.

EU e Irán reanudan combates

Las sanciones se producen en un momento en que la Casa Blanca intenta presionar a Irán para que reanude negociaciones significativas después de que un memorando de entendimiento entre las dos naciones se desmoronara a principios de este mes, lo que desencadenó una nueva ronda de hostilidades.

Una breve tregua de varios días en los combates terminó el martes 28 de julio cuando ambos bandos intercambiaron ataques. El miércoles, Trump declaró que Estados Unidos atacaría duramente a Irán tras un reciente ataque contra una base militar en Jordania.

“Van a recibir una paliza”, dijo en una entrevista telefónica con Fox News.