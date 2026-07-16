Las 3 islas ‘escudo’ con las que Irán ‘maneja los hilos’ del Estrecho de Ormuz; ¿EU las invadirá?

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ha vuelto a poner en la mira a tres pequeñas islas situadas en la confluencia del golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Las islas de Abu Musa, Tunb Menor y Tunb Mayor —que Irán arrebató en 1971 a lo que se convertiría en los Emiratos Árabes Unidos— se han convertido en una guarnición para la República Islámica, ayudándole a ejercer control sobre el paso por el que en tiempos de paz transitaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

Los ataques de Estados Unidos contra dos de las islas en los últimos días han reavivado especulaciones sobre el destino de estos pequeños islotes rocosos, cuya soberanía sigue en disputa.

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La masa terrestre de las tres islas suma apenas unos 25 kilómetros cuadrados, pero tienen una importancia estratégica desproporcionada, dado que se encuentran a lo largo de la ruta de aguas profundas que siguen los barcos.

La mayor, Abu Musa, tiene una aldea, pero sirve principalmente como base para la Guardia Revolucionaria iraní que ha desplegado allí lanchas y misiles para hostigar a embarcaciones. También alberga sistemas de defensa aérea. Lo mismo ocurre en Tunb Mayor, mientras que la más pequeña Tunb Menor solo cuenta con presencia militar.

Debido a su importancia estratégica, las potencias regionales han luchado durante mucho tiempo por el control de las islas.

Irán, entonces bajo el sha Mohammad Reza Pahlavi, tomó las islas por la fuerza el 30 de noviembre de 1971, dos días antes de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. El sha, entonces aliado de Estados Unidos, recibió poca oposición en ese momento.

Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán utilizó las islas como base para atacar el transporte marítimo en la “guerra de los petroleros” de la década de los ochenta, cuando la Marina estadounidense escoltó petroleros a través de la región. En ese conflicto, Irán empleó las islas tanto para vigilar el Estrecho como para lanzar embarcaciones destinadas a colocar minas o atacar abiertamente a otros buques.

Estimaciones de Estados Unidos sugieren que Irán atacó más de 160 barcos en ese enfrentamiento. Hasta ahora, en la guerra actual, se han registrado más de 50 ataques contra embarcaciones y plataformas petroleras, según el Joint Maritime Information Center, una coalición supervisada por la Marina de Estados Unidos. Eso incluye algunos incidentes en los que Estados Unidos disparó contra barcos a los que acusa de intentar eludir su bloqueo sobre Irán.

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En los últimos días, el ejército estadounidense lanzó ataques contra las islas Abu Musa y Tunb Mayor. Algunos analistas han especulado que las fuerzas estadounidenses podrían invadirlas.

“Juntas actúan como un sistema escalonado de negación para el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo”, escribió Isabel Oakeshott, columnista de The Telegraph que ahora vive en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Comparó Abu Musa con “un portaaviones” para Irán.

Tomar las islas probablemente sería posible para Estados Unidos, que cuenta con paracaidistas y marines en la región. Sin embargo, allí probablemente quedarían expuestos a ataques iraníes.

“Sin fortificaciones preparadas y reforzadas que proporcionen cobertura, la protección de la fuerza sería un desafío enorme”, indicó Brandon Carr, analista del Quincy Institute for Responsible Statecraft, una institución basada en Washington que pide moderación en las operaciones estadounidenses en el extranjero.

“Los marines quedarían bajo fuego de misiles balísticos y drones iraníes, lo que limitaría severamente su capacidad de proyectar poder en el estrecho”, advirtió.