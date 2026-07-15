‘No quiero leer, quiero que me bese’: El día que Elsa Aguirre terminó con Jorge Negrete por unos libros

Jorge Negrete y Elsa Aguirre tenían una diferencia de edad importante: se llevan 20 años. (Fotoarte realizado con fotografías de Wiki Commons/ Cuartoscuro)

‘Me cansé de rogarle...’ Elsa Aguirre tuvo más de un romance a lo largo de su vida, pero uno de los más recordados fue el que vivió con Jorge Negrete, el cantante y actor de la Época de Oro del cine mexicano.

La relación —marcada por la diferencia de edad, pues Jorge Negrete tenía 40 años y Elsa Aguirre apenas 19— comenzó después de que terminaron las grabaciones de la película Lluvia Roja, en la que fueron coprotagonistas.

Aunque el llamado ‘Charro Cantor’ la llenó de regalos, flores y atenciones, fue la actriz de Ojos de juventud quien decidió poner fin al romance por una sencilla razón: Negrete insistía en que Elsa leyera libros.

¿Cómo se conocieron Elsa Aguirre y Jorge Negrete?

Elsa Aguirre recordó en una entrevista con la periodista Matilde Obregón que ella y sus amigas solían acudir, después de la escuela, a las afueras de la casa de la mamá de Jorge Negrete con el objetivo de ver al actor.

“Todas las niñas eran de: ‘¡Ahí va!’ y a pedirle autógrafos. Yo no me atrevía”, comentó. Esa actitud llamó la atención del ‘charro cantor’, quien en una ocasión le preguntó directamente por qué ella no quería una de sus firmas.

“¿Quién iba a decir que con los años iba a trabajar con él en una película romántica, dándome besos con él y todo?”, reflexionó en una conversación con el programa La historia detrás del mito.

Elsa Aguirre tuvo una buena salud, aunque usaba ocasionalmente asistencia de oxígeno. (Foto: Cuartoscuro)

Con el paso de los años, Elsa Aguirre incursionó en la actuación con El sexo fuerte, una cinta en la que dio vida a la ministra de Salubridad y que le abrió las puertas de la industria cinematográfica hasta compartir créditos con las estrellas de la Época de Oro del cine mexicano.

Uno de ellos fue Jorge Negrete, con quien protagonizó Lluvia Roja. Elsa recordó que fue el actor quien la pretendió e incluso habló con su mamá para pedirle permiso de iniciar una relación con la joven, que entonces tenía 19 años.

¿Cómo fue la relación de Elsa Aguirre y Jorge Negrete?

Jesús Aguirre, hermano de la actriz, compartió en La historia detrás del mito que Jorge Negrete no solo trataba bien a Elsa Aguirre, también era muy amable con toda la familia.

“Negrete iba a la casa. Nos hacía comida a nosotros; se ponía un delantal y nos decía: ‘Yo les hago la comida’. Lo que no le gustaba a mi papá era que se llevara a Elsa a comprarle flores a Xochimilco”, recordó.

El padre de la actriz nunca estuvo de acuerdo con la relación e incluso enviaba a Jesús a vigilar que Negrete no se propasara con Elsa; en contraste, su mamá estaba feliz con el noviazgo.

“Llenaba de flores a mi mamá, le regaló una lavadora; la tenía feliz de la vida. Y yo, encantada con mi novio: besos, abrazos y todo, feliz”, compartió en entrevista con la periodista Pati Chapoy. Elsa también recordó que, en algunas ocasiones, Negrete le llevaba serenata.

La actriz Elsa Aguirre falleció está madrugada en esta ciudad a los 95 años. (Foto: Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

¿Por qué Elsa Aguirre terminó con Jorge Negrete?

Conforme avanzó la relación, Jorge Negrete y Elsa Aguirre se quedaron sin temas de conversación. La actriz explicó que era muy joven y desconocía muchos asuntos, ya que solo tenía 19 años.

Por ello, Jorge Negrete optó por regalarle libros con el objetivo de que aprendiera y tuviera nuevos temas de conversación; sin embargo, a la actriz no le gustaba leer.

Jesús Aguirre recordó que los libros eran sobre historia, pero Negrete no solo le regalaba las lecturas, sino que la siguiente vez que la veía le hacía preguntas sobre ellas, lo que dejaba en evidencia que Elsa no los había leído.

“‘Léelo’, me decía, ‘para que lo platiquemos’. ‘Sí, está bien’. Yo, que no me gustaba leer, no lo leía. Al siguiente día me preguntaba (...) y yo no contestaba”, recordó con Pati Chapoy.

Al principio, Elsa Aguirre afirmaba que estaba muy ocupada y por eso no podía leer. Poco después decidió terminar la relación y le pidió ayuda a su mamá.

“No lo leía, pero como yo ya tenía un nombre por Lluvia Roja, me daba pena no saber nada. Claro, ni qué podía contestarle lo que él me preguntaba. Me daba pena. Llegó un momento en que, como no leía los libros, le dije a mi mamá: ‘Ya no quiero hablar con él, mamá’. Eso era de una chamaca”, indicó.

Fue así como su madre le informó a Jorge Negrete que Elsa no quería continuar con el noviazgo, una situación que el actor comprendió. Aguirre comentó que todo ocurrió por culpa del ‘charro cantor’.

“Yo no quería leer, yo quería que me besara, que me cantara. Tuvo la culpa porque, la verdad, un hombre debe saber llevar a una chamaca”, compartió. Al poco tiempo, Jorge Negrete inició una relación con la actriz María Félix, con quien se casó.