‘Un símbolo de México’: Sheinbaum lamenta muerte de Elsa Aguirre; así conoció a la actriz del Cine de Oro

La fotografía con Claudia Sheinbaum fue una de las últimas apariciones públicas de la actriz Elsa Aguirre. (Foto: Fotoarte con fotografías de Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a los seres queridos de la actriz Elsa Aguirre, luego de que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer que la protagonista de Cuidado con el amor falleció a los 95 años.

La actriz, considerada una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano, murió rodeada de amor y atenciones en su casa de Cuernavaca, según se informó en un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Muchas gracias por todo su respeto y cariño, la hicieron muy feliz con todos sus mensajes y ella estaba encantada de hacer sus videos y compartir sus experiencias con ustedes”, indicaron.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum tras la muerte de Elsa Aguirre?

La ANDI informó sobre la muerte de Elsa Aguirre durante la madrugada del 15 de julio, a través de un comunicado en redes sociales, donde recordó su trabajo en cintas como Lluvia roja y La mujer que yo amé.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum hizo un espacio para recordar el legado de Elsa Aguirre, quien compartió créditos con figuras emblemáticas de la época, como Pedro Infante y Jorge Negrete.

“Nuestro pésame a su familia, una mujer, un símbolo del cine de oro nacional y de México”, comentó. Además, le dedicó una publicación en redes sociales, en la que recordó algunos de los personajes que interpretó la también hermana de Alma Rosa Aguirre.

“En películas como Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí o El sexo fuerte, interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de nuestro pueblo; contribuyó con el legado artístico que forma parte de la identidad cultural de México”, escribió.

Sheinbaum aseguró que el trabajo de Elsa Aguirre no solo permaneció en la pantalla, sino que trascendió como parte de la memoria colectiva: “Elsa Aguirre iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano”, añadió.

¿Cómo se conocieron Elsa Aguirre y Claudia Sheinbaum?

No era la primera ocasión en la que la mandataria hablaba sobre Elsa Aguirre. En enero de este año, Sheinbaum y la actriz sostuvieron un encuentro en Cuernavaca, Morelos, entidad donde la famosa residía desde hacía décadas.

Durante la conferencia del 15 de julio, Claudia Sheinbaum explicó que conoció a la actriz de Cuidado con el amor —película en la que compartió créditos con el actor Pedro Infante— gracias a Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos.

“La conocí hace poco en Morelos, me la presentó Margarita”, compartió. Además, recordó que Elsa Aguirre aún conservaba su característica voz: “(Tenía una de) esas voces profundas, muy hermosa”, comentó.

Elsa Aguirre murió a los 95 años. (Foto: Cuartoscuro.com)

En aquella ocasión, la presidenta también publicó una fotografía junto a Elsa Aguirre, acompañada de un breve mensaje: “En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza”, escribió.

La actriz lucía un buen estado de salud, aunque utilizaba oxígeno. Antes de ese encuentro explicó que recurría a este apoyo de manera ocasional para cuidar sus pulmones.

“Yo me lo puedo quitar un rato, porque no quiero depender de él, pero debo estar como unos 20 minutos; ya dependo un poco más del oxígeno, para mis pulmones y mis bronquios (...) me tengo que cuidar”, dijo en ese momento.

¿Quién fue Elsa Aguirre, actriz que falleció?

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez desarrolló una carrera cinematográfica que la convirtió en una de las grandes estrellas del cine mexicano durante las décadas de 1940 y 1950.

Entre las películas más recordadas de su filmografía figuran Lluvia roja (1950), La mujer que yo amé (1950) y Cuidado con el amor (1954), títulos que consolidaron su lugar dentro de una generación de intérpretes que marcó una de las etapas más prolíficas de la industria cinematográfica nacional.

Aguirre participó además en decenas de producciones a lo largo de más de dos décadas de carrera, compartiendo pantalla con algunas de las principales figuras del cine mexicano.

Su fallecimiento ocurrió poco más de un año después de la muerte de su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre, quien murió en enero de 2025 a los 95 años y con quien compartió parte de su trayectoria artística.

Con información de EFE.