Flotas mexicanas logran ahorros de hasta 30% con análisis de datos

El alza en los precios de los combustibles, el retraso en la renovación de flotas y la escasez de operadores están obligando a las empresas de autotransporte a replantear sus modelos de operación para ganar eficiencia. En este contexto, la telemática y la inteligencia artificial se consolidan como herramientas estratégicas para reducir costos, elevar la productividad y fortalecer la seguridad vial.

En entrevista, Juan Cardona, vicepresidente para Latinoamérica de Geotab, explicó que la coyuntura económica ha llevado a muchas compañías a extender entre uno y dos años los contratos de arrendamiento o la vida útil de sus vehículos. “Mantener las unidades en óptimas condiciones se ha convertido en una prioridad para evitar paros operativos, accidentes o fallas mecánicas”, señaló.

La empresa de origen canadiense recopila diariamente más de 100 mil millones de puntos de datos provenientes de más de seis millones de vehículos conectados en 163 países, información que procesa mediante inteligencia artificial para desarrollar modelos predictivos capaces de anticipar fallas mecánicas, identificar conductores de mayor riesgo y mejorar la eficiencia operativa.

“Con toda esa información podemos predecir qué vehículo puede averiarse, qué conductor tiene mayor riesgo de accidentarse o si una flota realmente está siendo eficiente”, explicó Cardona.

De acuerdo con el directivo, las empresas que utilizan estas soluciones han logrado reducir hasta 30 por ciento su nivel de riesgo operativo, disminuir 15 por ciento el consumo de combustible, uno de los factores que más presiona la rentabilidad del transporte, así como reducir 20 por ciento los costos de mantenimiento e incrementar cerca de 20 por ciento la utilización de sus unidades, además de reducir alrededor de 10 por ciento su huella de carbono.

Cámaras inteligentes anticipan riesgos y previenen accidentes

En materia de seguridad, la telemática ya permite a las empresas reducir hasta 50 por ciento sus índices de siniestralidad. El siguiente paso es la implementación de videotelemática en las flotas mexicanas. Para ello, Geotab introdujo la cámara Go Focus Plus, equipada con inteligencia artificial que procesa la información directamente desde la cabina, sin depender de la conectividad para emitir alertas al conductor.

Al tener la IA integrada, el dispositivo no depende de la conectividad de la red para enviar la información al servidor en tiempo real.

“Esta tecnología capta datos del motor, hábitos de manejo y comportamientos de riesgo, permitiendo intervenir antes de que ocurra un accidente. Es un modelo que aprende, se adapta y se anticipa mediante IA”, explicó Cardona.

Con base en resultados obtenidos en Norteamérica, la combinación de telemática y videotelemática con inteligencia artificial ha permitido reducir hasta 95% la accidentabilidad, indicador que la compañía espera replicar en México conforme avance la implementación. Algunas flotas mexicanas ya han comenzado a probarla, por lo que pronto se tendrán métricas más específicas.

Como parte de esta estrategia, Geotab también desarrolló Geotab Ace, un asistente virtual basado en inteligencia artificial. “Es un chat simple integrado en la plataforma, diseñado para que el uso de la tecnología y los datos sea fácil y accesible. El usuario puede interactuar directamente con el chat para consultar información cotidiana sobre su operación: estado de la flota, vehículos disponibles, mantenimiento, vencimiento de seguros, rutas o desempeño de vehículos eléctricos. Todo ello facilita la toma de decisiones sin necesidad de analizar grandes volúmenes de información”, detalló.

Juan Cardona subrayó que México representa hoy el mercado más importante de Geotab en la región y uno de los diez más relevantes a nivel mundial. Con una inversión anual superior a 200 millones de dólares en investigación y desarrollo, el objetivo de la compañía es seguir impulsando tecnologías que permitan a las flotas reducir costos, incrementar productividad y mejorar la seguridad vial.

Juan Cardona, vicepresidente para Latinoamérica de Geotab.

“La tecnología no es costosa; lo realmente costoso es no tenerla. Hoy los datos permiten prevenir accidentes, optimizar recursos y hacer más competitivas a las empresas del transporte”, concluyó.