J Balvin invierte en Veronorte, firma colombiana con activos en México

La family office de la estrella de la música latina J Balvin figura entre los inversionistas que respaldan a la firma colombiana de capital de riesgo Veronorte, una gestora que se expande hacia México para ampliar el acceso de los grandes patrimonios latinoamericanos a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos.

J Balvin participa en el quinto fondo de la firma, que hasta ahora ha captado 19 millones de dólares y aspira a recaudar hasta 55 millones. La estrategia de Veronorte consiste en invertir en los principales fondos estadounidenses de capital de riesgo, ofreciendo a los inversionistas latinoamericanos acceso a carteras que incluyen algunas de las startups más importantes del mundo. Los fondos en los que invirtió anteriormente tenían exposición a SpaceX, las firmas de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic, la empresa de software Databricks y la compañía de tecnología de defensa Anduril Industries.

Fundada en Colombia en 2011, Veronorte comenzó asociándose con empresas como Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa para invertir en startups interesadas en expandirse hacia América Latina y desarrollar tecnologías que pudieran incorporarse a los negocios de esos conglomerados, explicó el socio general Felipe Valencia.

Desde entonces, la firma cambió su estrategia para invertir en los principales fondos estadounidenses de capital de riesgo y ya ha comprometido más de 100 millones de dólares en 25 gestores, entre ellos Menlo Ventures, Institutional Venture Partners y DFJ Growth, obteniendo exposición a alrededor de 600 compañías.

“Las compañías están permaneciendo privadas porque hay capital disponible en el mercado privado”, señaló Valencia en una entrevista. “La única manera de acceder a estas nuevas compañías es a través del venture capital”, agregó.

La compañía también prevé recaudar hasta 10 millones de dólares para un fondo de coinversión que invertirá directamente junto con los gestores de capital de riesgo con los que trabaja. Valencia se trasladó a Ciudad de México el año pasado, mientras la firma busca expandirse en el creciente mercado mexicano de gestión patrimonial.

La captación de fondos de capital de riesgo en América Latina continúa muy por debajo de los máximos alcanzados durante la pandemia. Hasta el 30 de junio solo se habían constituido ocho fondos de este tipo en la región, frente a los 21 de todo 2025 y el récord de 65 registrado en 2022, según datos de PitchBook. El capital recaudado alcanzó aproximadamente 200 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, frente a 400 millones de dólares el año pasado y el máximo histórico de 4.900 millones de dólares en 2022.

A diferencia de otros gestores latinoamericanos de capital de riesgo que buscan oportunidades directamente en la región, la estrategia de Veronorte consiste en facilitar a los inversionistas locales el acceso a fondos estadounidenses que normalmente serían difíciles de alcanzar debido a los elevados montos mínimos de inversión y a la naturaleza especializada de esta clase de activos, señaló el socio director Camilo Botero en un comunicado.

Entre los anteriores inversionistas de Veronorte también figuran Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, y la Universidad Eafit.